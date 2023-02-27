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    中市府228追思音樂會 黃國榮：珍惜民主自由

    中市府在東峰公園舉辦228追思音樂會，副市長黃國榮帶領民眾默哀。（市府提供）

    中市府在東峰公園舉辦228追思音樂會，副市長黃國榮帶領民眾默哀。（市府提供）

    2023/02/27 18:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是228事件76週年，台中市政府今（27）日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平追思暨紀念音樂會，由副市長黃國榮帶領民眾默哀沉思，邀請受難者家屬在紀念碑前獻上鮮白百合花，撫慰受難者英靈。

    黃國榮表示，今年追思會主題「守護台灣，和平安康」，期盼二二八事件的傷痛能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點，並希望大家珍惜前人爭取的民主自由，永保和平安康。

    在今日追思會現場，邀請知名樂團加一吉他、卡斯莫，及知名歌手陳隨意、唐儷帶來撫慰人心的樂曲，讓在場參與者在悠揚樂聲中，共同追憶逝去的228受難者，撫平歷史傷痛。

    黃國榮表示，228事件距今已76年，每年228不管是中央或地方政府都會舉辦追思活動，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩，同時也提醒政府謹記歷史教訓，應做對的事、為民謀福利，不得隨意濫用權力，希望每位當權者都能警示自己，不要複製悲劇。

    黃國榮並強調，俄烏戰爭在2月24日屆滿週年，造成逾1300百萬名烏克蘭人民流離失所，數十萬名軍民死傷，戰爭的可怕更顯民主和平的可貴，呼籲大家共同珍惜台灣的民主、和平、自由，團結齊心展現台灣韌性。

    台中市228關懷協會理事長陳恆裕指出，228事件造成許多家庭不幸，對台灣社會及民主發展產生重大的衝擊影響，76年過去了，過去發生的歷史事實雖無法抹除，但都應謹記歷史教訓，用愛和包容昇華悲傷、仇恨和對抗，大家要彼此相愛，不讓各種意識型態傷害台灣這片土地，今日藉音樂會撫今追昔，盼大家都能好好珍惜「和平安康」時代，一起愛台灣這片故土。

    副市長黃國榮邀請228受難者家屬至紀念碑前獻花。（市府提供）

    副市長黃國榮邀請228受難者家屬至紀念碑前獻花。（市府提供）

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