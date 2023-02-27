女溜狗突癲癇路倒 臘腸犬急吠警衝百米解危

王女突因癲癇發作路倒。（警方提供）

2023/02/27 17:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子上週六外出溜狗時，突因癲癇發作路倒在馬路中央，愛犬臘腸狗急狂吠示警，引起正在路口執勤員警注意，立即以跑百米的速度飛奔過去，與熱心民眾合力將王女扶到路邊，防止發生碰撞事故，同時電召救護車將她送醫，及時阻止憾事發生。

台中市第一分局民權派出所警員賴丁嘉，當天傍晚在台灣大道與民權路口執行守望勤務時，發現牽著臘腸犬的35歲王女，正沿著民權路（南往北方向）徒步過馬路，突因不明原因倒臥在地，臘腸犬見主人突路倒也急的狂吠，當時雖正值交通尖峰時段，車流量大，賴員見狀仍不假思索，立即飛奔過去。

賴員到場後除協助疏導往來車輛避免發生交通事故，並與路過熱心民眾合力將王女扶至路旁安全處，但王女精神狀況不穩，無法清楚表達身分，賴員隨即通報救護車到場檢視救護後，將王女送往醫院治療，王女事後向警方表示，當時牽愛犬外出散步行經該路口時，走著走著突然癲癇發作倒地，幸虧有熱血警員及熱心民眾協助，才沒發生危險。

第一分局分局長吳燕山呼籲民眾，如家中有慢性疾病患者，要多加予以關懷及協助，隨時留意身體狀況，外出時應有家人陪同，以避免意外發生。

王女飼養的臘腸狗。（警方提供）

眾人圍著王女關切送醫。（警方提供）

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