為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    女溜狗突癲癇路倒 臘腸犬急吠警衝百米解危

    王女突因癲癇發作路倒。（警方提供）

    王女突因癲癇發作路倒。（警方提供）

    2023/02/27 17:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女子上週六外出溜狗時，突因癲癇發作路倒在馬路中央，愛犬臘腸狗急狂吠示警，引起正在路口執勤員警注意，立即以跑百米的速度飛奔過去，與熱心民眾合力將王女扶到路邊，防止發生碰撞事故，同時電召救護車將她送醫，及時阻止憾事發生。

    台中市第一分局民權派出所警員賴丁嘉，當天傍晚在台灣大道與民權路口執行守望勤務時，發現牽著臘腸犬的35歲王女，正沿著民權路（南往北方向）徒步過馬路，突因不明原因倒臥在地，臘腸犬見主人突路倒也急的狂吠，當時雖正值交通尖峰時段，車流量大，賴員見狀仍不假思索，立即飛奔過去。

    賴員到場後除協助疏導往來車輛避免發生交通事故，並與路過熱心民眾合力將王女扶至路旁安全處，但王女精神狀況不穩，無法清楚表達身分，賴員隨即通報救護車到場檢視救護後，將王女送往醫院治療，王女事後向警方表示，當時牽愛犬外出散步行經該路口時，走著走著突然癲癇發作倒地，幸虧有熱血警員及熱心民眾協助，才沒發生危險。

    第一分局分局長吳燕山呼籲民眾，如家中有慢性疾病患者，要多加予以關懷及協助，隨時留意身體狀況，外出時應有家人陪同，以避免意外發生。

    王女飼養的臘腸狗。（警方提供）

    王女飼養的臘腸狗。（警方提供）

    眾人圍著王女關切送醫。（警方提供）

    眾人圍著王女關切送醫。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開車癲癇發作？高雄男驚悚衝撞14輛汽機車
    2023/02/16 06:25

    開車癲癇發作？高雄男驚悚衝撞14輛汽機車
    台中21歲男遊綠島癲癇發作昏迷 黑鷹直升機急送台東搶救
    2022/04/09 18:59

    台中21歲男遊綠島癲癇發作昏迷 黑鷹直升機急送台東搶救
    疑癲癇發作 台南女駕車失控連環撞 幸未傷及旁人
    2022/03/21 22:54

    疑癲癇發作 台南女駕車失控連環撞 幸未傷及旁人
    6歲男童癲癇發作後送搶命 機組人員暖心撫慰家屬
    2022/03/21 12:02

    6歲男童癲癇發作後送搶命 機組人員暖心撫慰家屬
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播