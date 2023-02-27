搞烏龍！台中男大生報案機車失竊 警4小時在校門前尋獲

台中一名男大生報案機車失竊，警方漏夜協助找車，4小時後在校門前圓環找到機車，證實烏龍一場。（記者陳建志翻攝）

2023/02/27 17:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名22歲羅姓男大生，日前凌晨3點多向警方報案，表示自己停在霧峰新厝路租屋處前的機車不見了，懷疑被偷走，員警獲報趕到，調閱附近監視器卻沒看到當天進出的影像，懷疑機車停放其他地方忘記了，經在附近加強搜尋，當天上午7點在亞洲大學校門前圓環找到，羅男對於警方的協助頻頻感謝。

霧峰分局四德派出所警員白唯人、王俊忠日前凌晨3點多執行巡邏勤務，接獲22歲羅姓男大生報案電話，表示機車不見好像被偷了，員警獲報立刻趕到現場，羅男表示，自己凌晨3點多想要從租屋處騎車外車，卻遍尋不到機車，並說前1天下午有騎機車外出到霧峰樹仁路商圈買晚餐，之後就將機車停在租屋處前面，直到凌晨要使用機車才發現機車不見，因機車鑰匙仍在自己身上未失竊，懷疑機車被偷了。

員警立刻調閱附近路口監視器及車行軌跡，發現並未有當日的進出紀錄，研判是機車停放在其他地方忘記了，並非失竊，立即對附近路段、樹仁商圈、租屋處周遭加強尋找該部機車，直到當天早上7點左右，終於在亞洲大學前圓環找到機車，員警通知羅男機車找到了，讓他原本擔憂緊張的情緒化為驚喜，對於員警積極協助找車讚譽有加。

霧峰分局長陳祥麟提醒，若愛車不見時切勿慌張，應先穩定情緒，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的地點查看，或請警方協助至附近調閱監視器確認停放位置；並呼籲因機車鑰匙未拔而遭騎走的機率甚大，請民眾停好車後，應鎖上龍頭鎖，並確認有將鑰匙拔起收好，降低車輛遭竊的機率。

台中一名男大生，日前凌晨3點報案機車失竊，警方一查才發現是搞烏龍，把機車停在校門前圓環忘記了。（記者陳建志翻攝）

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