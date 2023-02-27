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    後遺症！大里十九甲基地台拆除 手機訊號不佳惹怨

    大里十九甲地區人口密集，之前因民眾擔心基地台電磁波影響健康出面抗議拆除，如今出現收訊不佳的後遺症。（記者陳建志攝）

    大里十九甲地區人口密集，之前因民眾擔心基地台電磁波影響健康出面抗議拆除，如今出現收訊不佳的後遺症。（記者陳建志攝）

    2023/02/27 15:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區原本設置的通訊基地台，因民眾抗議影響身體健康被迫拆除，目前全區沒有基地台，因人口高達2萬多人，部分住戶因手機收訊不佳抱怨不已，民進黨台中市議員李天生今天表示，將設法協調處理，解決鄉親的困擾。

    李天生指出，大里十九甲地區住戶高達2萬5千多人，因住戶密集，因而反對設置基地台，多年前民眾還發起抗爭，迫使區內基地台拆遷一空，雖確保住戶安全，不過連帶產生後遺症，許多民眾投訴抱怨手機收訊不佳。

    李天生表示，目前十九甲地區手機普遍收訊不良，尢其新仁七街一帶，在房子內完全收不到訊號，大家深以爲苦，現代社會生活作息離不開手機，因此急需面對解決；一位洪姓民眾也說，自己住在立仁路157巷，自從基地台拆除後，平時手機訊號約僅有一格，若進到房子裡面，更幾乎完全沒訊號，真的很不方便。

    有民眾建議，在十九甲聯外的內新橋、新仁橋、立元一橋等3座橋梁的橋頭設置基地台，既可解決收訊不良問題，且因基地台遠離住家，不必擔心電滋波危害；另有人建議鼓勵住家裝設「強波器」，增強收訊功能，解決困擾。

    李天生強調，因涉及問題眾多，將邀集相關單位進行協商，設法解決鄉親收訊不良問題。

    電信公司表示，在橋頭設置基地台，涉及河床高灘地使用爭議，同時效率並不如預期；至於裝設強波器只能增加訊號，無法改善收訊品質，根本解決之道還是鼓勵設置基地台，願意針對民眾抱怨進行個案輔導，加強為民服務。

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