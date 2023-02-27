木造包鐵皮！台中惡火連燒12戶 鄰居心驚：徹夜不敢睡

台中成功路惡火連燒12戶，現場宛如廢墟。（記者許國楨攝）

2023/02/27 14:59

〔記者許國楨／台中報導〕鄰近台中火車站的中區成功路昨驚傳暗夜惡火，疑起火點建物因是木造包鐵皮，加上堆放大量雜物，導致火勢一發不可收拾迅速向左右兩側延燒，消防局動員大批人力控制撲滅，幸無人傷亡，但12戶民宅及商家被燒到宛如廢墟，當地居民今仍心有餘悸說，大火來的快又猛還有爆炸聲，整晚都不敢睡。

台中市消防局指出，昨晚9點48分獲報成功路40號租車行起火，出動警消105人、義消73人，由消防局長孫福佑在場指揮。

消防表示，起火戶40號、42號是租車行，均為2樓木造鐵皮加蓋建築，到場時已全面燃燒，並延燒至成功路34號、36號、38號、40號、42號、44號、46號、48號、50號、52號、54號及56號，總共12戶，並於26號5樓疏散引導2位長者下樓避難，皆不需送醫。

而附近民眾及受害店家上午也紛紛到場，眼見店鋪、住宅被燒到宛如廢墟，滿臉無奈心有餘悸說，昨晚近10時先聽見連續「霹霹啪啪」聲，隨即傳出爆炸聲且聞到燒焦味趕緊外出查看，驚見40號租車行外電箱靠近騎樓招牌已經燃起熊熊大火，所幸大多店鋪無人居住，但大火將成功路燒成一片狼籍。

消防局說，救災過程並無水源不足情況，燃燒如此猛烈是因老舊房屋內部堆放大量雜物、可燃物等造成悶燒及延燒，火勢於27日深夜0點44分控制，1點26分撲滅，無人傷亡，現場12戶受燒包括店舖、住宅，燃燒面積共約3850平方公尺、財損待統計，至於確實的起火原因，將由火調人員調查釐清。

火場一片狼籍。（記者許國楨攝）

確實起火原因將由火調人員調查釐清。（記者許國楨攝）

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