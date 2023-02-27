台中60多年歷史東宮戲院將拆除 東勢區農會：將興建停車場

東勢區東宮戲院具有60多年歷史，即將拆除興建停車場。（記者歐素美攝）

2023/02/27 14:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區具有63年歷史的老電影院「東宮戲院」，即將拆除！讓許多東勢居民不勝唏噓指出，東勢鼎盛時期曾有4家戲院，現在則1家不剩；據了解，東宮戲院原為廖姓家族所有，日前被東勢區農會收購，東勢區農會總幹事田士欣表示，戲院佔地270坪，8月交給農會後，將拆除興建停車場，以解決東勢區主要街道停車位不足的問題。

民眾表示，東勢區鼎盛時期曾擁有4家戲院，包括金城、衍延、東勢及東宮。東宮戲院創立於民國49年（1960年）；還有民眾表示，1997年上映的電影「鐵達尼號」，他就是在東宮戲院看的；附近居民表示，東宮戲院已停業20年有餘，但記不得是何時停業，應該是921地震後就未再營業，目前出租給人經營小吃店，但土地日前已賣給東勢區農會。

東勢區農會總幹事田士欣表示，東宮戲院佔地270坪，由農會收購，價格不能透露，農會初步沒有什麼規劃，不過，8月土地點交後，戲院應該會先拆除，以興建停車場，約可容納近50輛小客車，以改善東勢區市中心豐勢路停車位不足的窘境。

東宮戲院即將拆除的消息傳出，令地方人士唏噓及不捨，有人建議保存，設置藝文走廊；還有民眾表示，60年代東勢還有很多酒家及茶室，主因中橫公路開發、大雪山林木產業及出口日本的香蕉產業帶動，也因當初開發橫貫公路及大雪山林業的勞動力都以單身大陸來台的軍方退役軍人為主，連帶也帶動了東勢區的牛肉及麵食飲食文化及娛樂產業。

台中市文化資產處處長李智富表示，當初市府依文化資產保存法進行文資普查時，東宮戲院即未被納入列管，顯示東宮戲院建築特色等並未符合歷史建築等基準，不具文資保存的價值。

東宮戲院目前出租供業者經營小吃店。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法