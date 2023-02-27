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    台中2車路口碰撞 1車失控噴到對向車道…駕駛嚇呆

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    2023/02/27 12:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛自小客今天凌晨行經西屯區一處路口時與另輛轎車碰撞，轎車因此失控先是飛越分隔島，再衝到對向車道呈逆向才停住，過程驚悚，所幸兩名駕駛均僅受輕傷，自行就醫後無大礙，警方表示，兩造經酒測均無飲酒反應，初判自小客因搶快左轉才釀禍。

    這起事故發生在今天凌晨1點多，34歲李女當時駕駛鈴木自小客，沿文心路往西屯路方向行駛，在行經河南路時左轉，此時另輛由26歲林男駕駛的馬自達轎車，則是沿文心路往寧夏路方向直行時，突見李女左轉一度往右偏移仍閃避不及在文心路與河南路口發生碰撞。

    馬自達被攔腰撞上後，整輛車先是失控橫移，接著高速飛跨過中央分隔島後，直衝到對向車道才逆向急煞停住，林男被這突來一撞也當場嚇傻在駕駛座上，久久說不出話，轄區第六分局交通分隊獲報趕往處理，只見鈴木前車頭損毀，馬自達則是左側車身碰損，所幸兩名駕駛均僅輕傷，自行就醫後無大礙。

    而兩名駕駛經酒測均無飲酒反應，警方表示，經檢視相關路口監視器，事發當時天候晴朗、道路狀態良好，未有濕滑情形，初判李女未依號誌搶快左轉，造成林男閃避不及釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    鈴木自小客的車頭損毀。（民眾提供）

    鈴木自小客的車頭損毀。（民眾提供）

    馬自達噴到對向車道逆向停住。（民眾提供）

    馬自達噴到對向車道逆向停住。（民眾提供）

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