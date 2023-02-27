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    民眾掃墓燒雜草引發火災 消防人員疲於奔命

    每到清明節前，清水鰲峰山區即雜草火警不斷。（民眾提供）

    每到清明節前，清水鰲峰山區即雜草火警不斷。（民眾提供）

    2023/02/27 10:45

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市昨發生多起公墓火警，清水消防隊更是從白天打火到黑夜，疲於奔命，呼籲民眾掃墓時不要燃燒雜草，燃燒紙錢並應確認火熄滅後再離開，否則每年清明節，將成為消防隊員的崩潰日。

    清水區橫山第十一公墓昨發生雜草火警，延燒3公頃，清水消防分隊動員多人從白天守到黑夜滅火，許多民眾夜間行經見山區一條火龍，紛抱怨為何每年清明節前，公墓都發生火災，不僅影響山林保育，更讓消防員疲於奔命；消防隊員也感嘆「天這麼黑，風這麼大，為什麼火還沒『花（熄滅）？』當地里長昨晚9點到火場慰問，才知消防隊員都還沒吃晚餐。

    清水消防分隊也忍不住在臉書提醒大家，清明掃墓不要燒雜草，餘燼要熄滅，公墓火警搶救疲於奔命不好受，「莫讓清明節成為消防員崩潰日，人離開時多看一眼，火記得滅掉喔。」「掃墓慎終追遠，不讓祖先灰頭土臉，當初選擇的是土葬怎麼變成每年都在火葬」

    消防員並擔心，當把所有救災能量都投注在山上時，萬一市區的工廠、住宅有狀況發生，將延誤救災時機；除了清水公墓發生火災，台中市龍井區昨天下午也發生火燒山，波及國道三號龍井段交通，影響行車視線，消防局出動大批人車到場搶救，消防隊員更冒險站在國道路肩射水滅火。

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