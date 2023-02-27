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    228連假將結束 「台中交通網APP」查路況避塞車段

    二二八連假將結束，中市交通局建議民眾透過「台中交通網APP」查路況避塞車段。（圖由市府提供）

    二二八連假將結束，中市交通局建議民眾透過「台中交通網APP」查路況避塞車段。（圖由市府提供）

    2023/02/27 10:46

    ［記者蘇金鳳／台中報導］228連假還有2天結束就收假，台中市政府交通局表示，春節期間觀察國道1號大雅至豐原段車流，約20%轉移至國道4號，豐原、大雅交流道上下匝道車流較往常明顯減少，發揮紓解地方道路負擔的功效，建議民眾往返山城、屯區改走國道4號，尤其收假前2天最容易塞車，出門前透過「台中交通網APP」查路況，不用煩惱塞車問題。

    交通局長葉昭甫表示，國道4號全線通車，完成台中市外環線的最後一塊拼圖，讓山城地區的民眾往返台74線更便利快速。

    長期以來，往返市區的車輛大多依賴國道1號，造成國道1號大雅豐原路段常態性塞車，國道4號豐潭段通車後，有另一條進入市區的便捷路徑，預期國道1號部分車流會分流走國道4號，進而緩解國道1號壅塞狀況及改善豐原、大雅交流道周邊交通。

    葉昭甫指出，比較經台74線走國道1號及國道4號往北的2條路徑旅行時間，走國道4號的車程會比走國道1號還少5至10分鐘，顯見國道4號豐潭段通車後，有效分流國道1號車流及豐原、大雅交流道周邊壅塞情形。

    交通局提醒民眾，配合國道1號銜接台74線工程，高速公路局今年1月31日起至明年1月31日止（全天24時）封閉台74線高架橋西行 16K+550~14K+230外側車道及外路肩、北屯二西向出口匝道及崇德西向入口匝道。

    建議往國道1號的市民朋友改走國道4號，並於出門前透過「台中交通網APP」查看高快速道路與市區的即時路況影像，事先規劃避開塞車路段。

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