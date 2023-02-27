土敘地震省思 中市議員要求建置具都市防災功能的公園

台灣地震頻仍，市議員陳雅惠呼籲建置具有都市防災功能的公園（記者蘇金鳳攝）

2023/02/27 10:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕土耳其與敘利亞交界處日前發生強震嚴重死傷，民進黨中市議員陳雅惠表示，台灣地區位處地震帶，且地震頻傳，建議市府建置具備都市防災功能的公園，提升防災避難效能，降低傷亡，確保民眾安全。

建設局表示，台中市公園皆屬室外緊急避難處所之一，為因應重大災變及提升台中市災害應變韌性能力，建設局自2019年起將轄區內公園以面積大小進行防災避難分級，區分為全市型、區域型、鄰里型，並依循公園防災避難分級，劃分不同的防災避難層級，讓平時作為市民日常生活遊憩使用的公園綠地可於災害來臨時兼具防災避難的功能。

市議員陳雅惠表示，土耳其敘利亞2月6日發生7.8強震，死亡已逾萬人，讓台灣民眾勾起1999年發生的921大地震，造成2415人死亡，29人失蹤，11305人受傷的慘痛回憶，至今心有餘悸。

她認為，台灣則是位在斷層帶上，大大小小地震不斷，見到土敘地震，讓民眾心驚膽顫。因此，建置防災公園，提升防災避難功能，更顯重要。

陳雅惠指出，統計台中市112年1月底止人口，共有281萬9798人，台中市人口密集，沒有足夠的地方可避難，為提供民眾緊急避難需求，防止地震等災害發生後二次危害，她建議市府，評估規劃每區建置一座防災公園，強化防災機能，並告知民眾災難發生時，住家附近可供避難的場所地點，確保民眾生命安全。

陳雅惠說，防災公園平時可作為一般公園綠地，當遇到災害時，可轉換為避難收容、前進指揮所、簡易醫療救護的重要據點，以及設置炊食等的「維生功能」設施，為台中市避難民眾提供安全、安心及安穩的避難環境。

中市議員陳雅惠呼籲市府建置具都市防災功能的公園（記者蘇金鳳攝）

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