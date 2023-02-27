台中深夜惡火延燒12戶！救出2隻倉鼠 消防持續射水降溫

消防人員迅速拉起水線灌救。（圖擷自記者爆料網）

2023/02/27 10:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區成功路上一間租車行26日晚間傳出火警，因火勢猛烈持績向左右及後方不斷延燒，至27日凌晨火勢獲得控制撲滅，共延燒到12戶店舖及住宅，所幸無人員傷亡，從火場救出寵物店的兩隻倉鼠，但為防止復燃，目前消防人員仍持續射水降溫監控中。

台中火車站附近的中區成功路上一間租車行，昨晚近10時許突傳出火警，火舌夾雜陣陣濃煙不斷往天際亂竄，令人怵目驚心，消防局獲報派遣相關單位趕抵時，見現場為2樓木造鐵皮加蓋建築物，火勢猛烈已全面燃燒立即增援。

共中區、信義、大誠、中港、北屯、南屯、文昌、中山、大里、太平、國光、西屯、黎明及第七大隊等14個單位、35車，警消105人、義消73人，由第七大隊吳進宗大隊長帶隊趕往、局長孫福佑在場指揮。

消防人員展開灌救時，因為縱深較長造成初期後側水線難以到達，經過一陣子搶救火勢又往左右側及後方延燒，火勢直到今天凌晨0時44分控制，1時26分撲滅，共延燒12戶店舖及住宅，燃燒面積共約3850平方公尺，吳進宗表示，現場因商家多，擺放許多雜物，導致火勢迅速蔓延兩側商家民宅。

過程中有2名行動不便長者一度受困，所幸消防人員協助救出後未受傷，不須送醫，另消防員接獲現場一名經營寵物店的徐姓民眾請求，從火場救出店內的2隻寵物倉鼠，但因火場溫度仍高，隨時有復燃可能，消防局現場留下4個分隊漏夜警戒，直到上午仍持續射水降溫監控。

附近民眾說，昨晚接近10點曾聽到爆炸聲，不久後就聞到燒焦味外出查看，驚見租車行已經起火，至於這起火災的財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。

火舌夾雜陣陣濃煙不斷往天際亂竄，令人怵目驚心。（圖擷自記者爆料網）

消防人員協助救出寵物店的兩隻倉鼠。（圖由民眾提供）

為防止復燃，消防人員仍持續射水降溫監控中。（記者許國楨攝）

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