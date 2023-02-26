陳水扁出席台中228追思禮拜 籲盧秀燕率先取銷受難者戶口註記

前總統陳水扁出席在台中公園舉行228追思紀念禮拜，他拋出註銷受難者戶口名簿上叛亂記事議題，當面呼籲台中市長盧秀燕率全國之先。（記者蘇金鳳攝）

2023/02/26 19:14

［記者蘇金鳳／台中報導］台中中會公義行動教會今天（26日）下午在台中公園舉行228追思紀念禮拜，前總統陳水扁表示，根據高雄市228關懷協會理事長王文宏反映，政府既已平反228受難者，應該註銷戶口名簿上的叛亂記事，中央未做，可從地方先做起，他呼籲到場的台中市長盧秀燕帶頭做起；盧秀燕表示，會先了解內政部的法令。

今天紀念228活動由前國防部長蔡明憲主持，出席的除了多名228事件受難者家屬及代表到場，還有前中市長張溫鷹、立法院副院長蔡其昌、國民黨立委江啟臣、民進黨立委莊競程、何欣純、無黨籍立委黃國書及多位市議員。

市長盧秀燕已是第5年參加由台中中會公義行動教會所主辦的228紀念活動，受到蔡明憲稱讚，指盧秀燕不但年年來，而且結束才離開。

盧秀燕致詞指出，大家年年透過228紀念活動，讓受害者可以安息，家屬可從悲痛中走出來，當權者也能警示自己，不要複製悲劇，大家愛這個土地、愛台灣人民。

由於部分當年受難者在戶籍資料記事中記載失實，已有受難者或受難者家屬憑回復名譽證書向戶政機關申請更正記事。

前總統陳水扁表示，高雄市228關懷協會理事長王文宏反映，既然228受難者已平反，並非是叛亂，為何戶口名簿還要註記？

陳水扁建議，盧秀燕可以考慮，中央還未做，地方政府可以先做，台中市可以在盧秀燕帶領之下，全國第一個率先註銷。

陳水扁表示，228受難者過去受到政府不公平的對待，明明不是叛亂，應該要還其清白；不管是恢復其名譽，還是經過促轉會宣佈當時的刑罰、判決都是無效，而且不應留下紀錄，不用等家屬主動申請，應該是政府、特別是地方政府的戶政單位，下令在第一時間內予以註銷，他拜託盧市長，可從台中市開始先做起。

民政局長吳世瑋指出，更改戶口名簿一定要有法律的依據，是公文書不能說改就改，會請示內政部。

藍綠多位政治人物出席台中中會公義行動教會所主辦的228紀念活動。（記者蘇金鳳攝）

中市長盧秀燕參加由台中中會公義行動教會所主辦的228紀念活動。（記者蘇金鳳攝）

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