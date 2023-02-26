烏溪流域4間七將軍廟 見證漢番衝突歷史

霧峰柳樹湳七將軍爺廟是烏溪流域4座七將軍廟其中一座，台中市議員李天生呼籲各界重視發揚烏溪流域七將軍信仰。（記者陳建志攝）

2023/02/26 18:35

〔記者陳建志／台中報導〕烏溪流經南投、台中等地，沿途計有南投、草屯、霧峰、大里等4座「七將軍廟」，是烏溪流域開發及漢番衝突的歷史見證，其中霧峰柳樹湳七將軍廟是4座廟的信仰起源，深具歷史意義，民進黨台中市議員李天生今天日呼籲各界重視發揚烏溪流域七將軍信仰。

李天生今天表示，烏溪流域共有4座七將軍廟，分別是草屯南岸巷七將軍廟、南投市營盤口七將軍廟、大里新里里七將軍廟及霧峰柳樹湳七將軍爺廟，廟名和故事雷同，祭祀神衹都是6位兵丁及義犬，深具歷史意義，並成為地方信仰中心，建議採取舉辦走讀、列入鄉土教材、製作繪本及戲劇等方式，大力推廣，讓大家瞭解地方開發歷史，發揚烏溪流域七將軍信仰。

七將軍廟的起源，坊間流傳，乾隆年間，6名兵丁於霧峰柳樹湳巡邏時遭生番殺害，隨同前往的義犬奔回總部悲鳴狂吠，總部見狀有異立刻派兵救援，趕到現場該些兵丁已死，該犬則當場咬舌而亡，事後將6人及1隻義犬一起合葬，尊稱「七將軍爺」。

文史工作者謝孟憲表示，4座七將軍廟，是早年烏溪流域開發及漢番衝突的歷史見證，為台灣中部地區的一項信仰特色。近來有學者在清代相關史料發現，確實有7名兵丁遇害的史實，並有7名兵丁的姓名，並認為霧峰七將軍廟是4座廟的信仰起源。

因學者調查，清代確有其事，且遇難兵丁是陳綬保、吳世俊、薛國棟、劉耀、翁均、張列、彭英等7人，因此霧峰柳樹湳七將軍爺廟修正以7名殉職兵丁為主祭神，旁祠義犬，和其他七將軍廟以6名兵丁及1隻犬為主祭神，並不相同。

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