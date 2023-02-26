趕時間？追撞BMW竟開溜 警鍥而不捨查獲肇逃男

楊女駕駛BMW停等紅燈，無端被後方轎車碰撞。（警方提供）

2023/02/26 18:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓女子本月中旬駕駛BMW行經東區一處路口，停等紅燈時突遭後方轎車碰撞，雙方下車查看時，對方竟以「趕時間」為由逕自離開，氣憤又無奈的楊女報案討公道，警方循線揪出涉嫌肇逃男子並依法告發，楊女事後也親自送來手寫卡片及蛋糕，感謝員警鍥而不捨偵辦的精神。

據查，46歲楊女當晚駕駛BMW在東區精武路與南京東路口停等紅燈，才停等不過10多秒鐘，後方車輛卻突然碰撞她的車尾，當時她與肇事的69歲尹姓男子都有下車察看，未料尹男卻以急著趕上班為由，丟下一句「趕時間」未留下任何聯繫方式就離開。

因當時正值交通尖峰時段，只見楊女獨自站在車水馬龍的路中央，心裡又驚又氣，第三分局交通分隊警員陳慶同獲報到場後，立即調閱行車紀錄器確認肇事逃逸車輛，循線查出尹男身分卻多次撥打手機未果，但陳員不氣餒，積極地查閱監視畫面，分析尹男常出沒路段與時間點，還利用凌晨下班後時間多次前往查訪。

最後皇天不負苦心人，案發後第3天凌晨終於在北區找到尹男並完成後續資料製作，楊女為此事後特別親自送上手寫感謝卡及蛋糕，卡片寫到「感謝陳警員的責任心、耐心與智慧，才能順利找到肇事駕駛進行後續求償」。

交通分隊長吳念蓉表示，民眾的肯定是警察同仁堅守崗位最大動力，另提醒民眾，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣駕照1個月至3個月。

同時呼籲民眾駕駛車輛若不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，均勿任意離去，以免吃上肇事逃逸罰單，更得不償失。

尹男下車後藉口趕時間離開，但仍被警方揪出。（警方提供）

楊女事後送上手寫卡片及蛋糕，感謝員警鍥而不捨偵辦的精神。（警方提供）

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