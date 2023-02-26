軟硬兼施！改造偏鄉學習環境 大肚國小發展打擊樂特色課程

新竹縣大肚國小發展特色打擊樂課程，曾獲新竹縣學生音樂比賽優等。（教育部提供）

2023/02/26 16:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕「軟硬兼施」改造偏鄉孩子的學習環境！教育部國教署協助偏遠學校發展雙管齊下，透過3年約25億的硬體設施補助經費，以及每年50萬的教學補助，豐富教育資源。如以打擊樂為特色課程的新竹縣大肚國小，校內擁有原住民及新住民的傳統樂器，藉此發展出多元的特色教育。

教育部國教署組長林祝里表示，為平衡城鄉教育資源，透過訂定「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，以3年為1期編列專款，補助偏遠地區及非山非市學校購置設施、設施及教具。第二期計畫自111年至113年，補助學校共1177所，總經費約25億元。

除了硬體的支援之外，軟體也不可少。林祝里就談到，教育部也重視偏相學校教學的提升，透過「協助學校發展課程與教師專業支持」，以及「其他有助學生多元試探活動」等2項計畫，各提供每校25萬元、總計50萬元的補助。

林祝里舉例，以新竹縣大肚國小來說，全校240人中，新住民學童就占8分之1，因此積極推廣本土多元文化特色教育，在戲劇教學上藉補助增設傳統皮影戲影窗舞台；另在打擊樂方面則增置安克隆搖竹鍵琴、馬林巴木琴、泰雅木琴與竹管琴，提升文化教學成效。

事實上，大肚國小不僅增購相關設備，也將戲劇、打擊樂等發展成學校特色課程，並成立相關社團。而學校代表隊也分別在本學年度新竹縣學生創意戲劇比賽的傳統偶戲類皮（紙）影劇組、新竹縣學生音樂比賽中，獲得特優及優等的好成績。

此外，如彰化縣廣興國小就透過補助規劃多元教室，設計成「散落式」的教學空間，以木地板、軟臥等增加親近性，並裝修改善收納空間、增加書櫃層板，提高閱讀區的環境品質；另輔以增加網路、影音設備，提高教學多元性，促進學生的多元學習與發展。

又如台南市龍崎國小運用補助經費，從空間上改善舊有電腦教室擁擠的設計，採開放式的教學環境，另輔以討論區，提高空間的使用率以及學習效率，讓學生在資訊學習時能同時擁有獨立操作以及團隊合作的能力。

而全校僅33人的桃園市義盛國小，學校體育室因學習器材繁雜，無良好的收納空間，鄰近操場，且操場周邊無廁所設置，造成師生在體育活動時的如廁問題。藉由補助款增添弓箭架、球具架，提高收納量能，同時增設廁所與洗手台，讓師生體育活動時不必再擔心如廁問題。

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