死纏單親媽恫嚇「買農藥去找妳」 台中恐怖情人下場出爐

台中黃姓男子死纏單親媽媽還恫嚇「買農藥去找妳」，台中地院法官依路口監視器畫面、跟蹤騷擾通報表等證據，認定黃男涉犯妨害電腦使用、跟蹤騷擾防制法等罪，依法判拘役55天，得易科罰金，可上訴。（資料照）

2023/02/26 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子認識一名單親媽媽成為男女朋友，去年女方要分手遭黃男拒絕，利用一起投宿摩機會，趁機將女子手機內私人資料傳到自己手機內，除藉此掌握行蹤還傳「一起死好不好」、「買農藥去找妳」等恐嚇訊息，女子不堪糾纏到身心科就診並報案，黃一審被判拘役55天。

判決指出，該名單親媽媽與黃男交往後沒有同居，但有親密行為，女方去年1月間覺得雙方個性不合提出分手要求，但黃男不肯持續糾纏，去年5月間，黃男趁著雙方一起投宿汽車旅館，女方熟睡之際，輸入女子手機密碼，將女子手機內相片、影片、對話記錄截圖、工作行程表等私人資料，全都傳到自己手機內。

黃男除藉此掌握女子平常交友、工作狀況緊盯外，也曾開車尾隨女子到上班地點吼叫「我不要跟妳分手」，還在去年6月間，傳訊「一起死好不好」、「我現在買農藥去找妳」、「我也不怕死」、「不肯給我機會那換妳殺了我」等語，女子不堪其擾飽受壓力到身心科就診求醫，最後實在受不了向警方報案求助。

黃男在警訊時承認涉案，辯稱因太愛對方且不想跟對方分手才如此，案經台中地院審理，法官依路口監視器畫面、跟蹤騷擾通報表等證據，認定黃男涉犯妨害電腦使用、跟蹤騷擾防制法等罪，依法判拘役55天，得易科罰金，可上訴。

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