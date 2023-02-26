中市觀旅局線上線下推廣國際觀光 盼國境開放後再攀觀光高峰

中市府日前與日本大分縣佐伯市簽署觀光友好協定。（觀旅局提供）

2023/02/26 15:10

〔記者歐素美／台中報導〕國境重啟，台中市觀光旅遊局為迎接國際旅遊市場復甦，疫情期間與國際友好城市保持線上交流，疫後更積極赴國外參展交流、行銷台中。觀旅局長陳美秀表示，疫情影響國際觀光往來，但城市及產業友好關係仍需經營，觀旅局將持續透過線上線下行銷、推廣國際觀光，盼再攀國際觀光高峰。

陳美秀表示，疫情期間，觀旅局持續與友好單位透過線上交流，維繫雙方觀光資源，如2020年起與日本名古屋市合作，連續3年於日本舉辦「台中夜市」活動，讓日本遊客體驗台中夜市的特色氛圍；與日本鳥取縣及青森縣進行溫泉交流的線上合作會議，凝聚兩地公私部門共識，激盪疫後推動溫泉觀光產業的創新思維，並整合兩地資源，盼促成台中與鳥取及青森的長期合作，開創疫後溫泉觀光新局面。

隨著疫情趨緩，陳美秀指出，國際觀光行銷需要更主動、力道需要更加強！觀旅局去年9月參與日本東京旅展，與千葉電視台合作，聯手強力行銷台中；去年10月參與韓國釜山旅展，行銷台中新興觀光資源，並拜會業者，為國境開放後行銷市場定錨，盼可快速迎合市場需求，再創國際觀光高峰。

陳美秀說，去年12月名古屋市政府及議會日台議員聯盟拜會，洽談今年「台中夜市」活動合作規劃，觀旅局更爭取到「2022日本觀光物產博覽會」首度在台中草悟道辦理；今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；茨城縣2月也主動拜訪洽談包機事宜，台中市並與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」，深化雙方城市交流，強化維繫友好情誼。

觀旅局今年也籌劃與交通部觀光局合作，積極參與國際旅展及推廣會，如參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本旅展，行銷台中觀光亮點及在地知名度，其中，泰國旅展期間，累積約3400人次到訪台中攤位，盼實質引客台中。

觀旅局表示，台中觀光資源豐富，且交通便利，高鐵、捷運、公車等密切串連，無論是都會旅遊、登山步道、自行車道、溫泉、海景夕陽、道地小吃及伴手禮等，多樣化的旅遊體驗及風貌，可望滿足各國旅客喜好，市府將持續強化觀光軟硬體整備，迎接疫後國際觀光時代。

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