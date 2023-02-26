台中八旬嬤買完菜迷路 鞋帶上一張「女兒愛心」助返家

員警將王婦扶到社區交誼廳內休息。（警方提供）

2023/02/26 13:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓八旬阿嬤日前出門買完菜，突然忘了回家的路，她迷途3個多小時因此身心俱疲，警方獲報到場關懷詢問住處未果，眼尖發現其鞋子繫有一張上頭寫著電話的紙條，順利連繫上阿嬤女兒，原來紙條是女兒的愛心，為防止偶有走失狀的媽媽量身定做，用心良苦。

台中市第四分局黎明派出20日接獲民眾報案，84歲王姓婦人在南屯區公益路的公寓騎樓徘徊，臉色發白需要協助，巡佐鄭天漢、陳漢滄到場關懷，見她手腳顫抖且面露疲態，趕緊將她扶到公寓大樓社區交誼廳內休息，只是她對於姓名、住址都無法表達，只說稍早到永春東七路黃昏市場買完菜，突然迷路，走了3個多小時還回不了家，

警方見短時間恐無法查出王婦身分，正準備帶回派出所尋找相關線索查詢時，眼尖員警突看到王婦鞋帶上縫繫著一張白色紙條，低頭細看發現上頭寫有兩組電話號碼立即撥打，順利聯繫上王婦家屬，並暖心載送王婦返回住家。

王婦女兒表示，母親因最近偶有走失情狀發生，故在其鞋子繫上寫有聯繫電話紙條，以防萬一，沒想到紙條還真的派上用場，也感謝警方熱心將母親平安護送載回。

分局長李建興呼籲，若有失智、智能障礙症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心及各縣市政府社會處申請愛的手鍊或在其隨身衣物繡上姓名、配戴可識別身分之飾品，以防日後不慎走失，也能順利返家。

眼尖員警發現王婦鞋帶上繫有一張上頭寫著電話的紙條。（警方提供）

員警護送王婦平安回家。（警方提供）

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