228連假出遊！各賞櫻、賞花景點及遊樂區充斥人潮

228連假第二天，國道三號清水服務區充斥人潮及車潮。（記者歐素美攝）

2023/02/26 12:54

〔記者歐素美／台中報導〕228連假第二天，中部雖陰天 ，但沒有下雨，武陵農場、福壽山農場、后里泰安、中社觀光花市、麗寶樂園等賞櫻、賞花景點及遊樂區，皆充斥出遊人潮，泰安櫻花季昨連假首日湧入逾1萬人，今天人潮更多，受到泰安櫻花季人潮影響，中社觀光花市遊客也有逾6000人，業者表示，已經恢復到疫情前的盛況，麗寶樂園渡假區則預估228連假將帶來20萬人潮，較去年同期成長約5至6成。

今天中部氣溫仍低，但沒有下雨，許多民眾依然安排出遊，福壽山農場園區內的百櫻園及千櫻園，櫻花盛開，吸引大批遊客，因農場內的餐廳多被團體預約，許多遊客無處用餐，就購買農場合作社的泡麵裹腹；武陵農場北谷露營區及茶園的櫻花正盛，也吸引大批遊客到訪，農場副場長胡發韜表示，預計賞櫻可持續至3月中旬，目前農場3月中旬前的住宿都達9成以上。

后里泰安櫻花季，在228連假也吸引大批遊客到訪，泰安派出所副所長施基鴻表示，連假首日人潮逾1萬人，今天人潮更多，受惠泰安櫻花季，后里中社觀光花市今天人潮也逾6000人，業者賴啟文表示，已恢復到疫情前的盛況；麗寶樂園一早也湧入許多民眾排隊購票入園，麗寶樂園除推出12歲以下優惠假，即日起並推出全新劇場表演「雷雷奇幻歷險記」，包含高空特技、舞蹈、雜耍等豐富表演內容，業者表示，旅遊潮開始復甦的第一個228連假，預估園區可望迎來20萬人潮，較去年同期成長5至6成。

民眾利用228連假出遊，今天中午左右，不僅國道一號高速公路中清交流道南下北上匝道皆塞車；國道三號高速公路清水服務區，也湧入大批人車，民眾在服務區用餐、購物，休息後再繼續上路往南北出發旅遊。

泰安櫻花季，228連假第二天吸引逾萬名遊客到場賞櫻。（記者歐素美攝）

福壽山農場千櫻園櫻花盛開，吸引大批遊客前往賞櫻。（記者歐素美攝）

后里中社觀光花市，受泰安櫻花季影響，228連假第二天也湧入逾6000名遊客，業者表示，已恢復到疫情前的盛況。（記者歐素美攝）

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