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    台中暴力討債團自訂7家規 「背骨」最重體罰30次

    警方在據點發現一塊律定7條家規的白板。（警方提供）

    警方在據點發現一塊律定7條家規的白板。（警方提供）

    2023/02/26 12:05

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方破獲一個暴力討債集團，循線將張男為首等5人查緝到案時，在其據點發現一塊煞有介事寫著「國有國法，家有家規」的白板，洋洋灑灑列出禁止成員「說謊」、「吃藥」等7條家規守則，除其中一項竟是「禮貌」，還有「背骨」最重體罰30次，對照索債時的凶殘，令人啼笑皆非。

    台中市第二分局偵查隊指出，該犯罪集團以38歲張男為首，專門從事暴力討債，一名賴姓被害人因投資衍生120萬債務糾紛，遭張男率眾以電擊棒電擊等方式恫嚇，並遭強逼簽立本票；另一林姓被害人則是委託張男協助追討債務，卻反遭到張嫌及其成員糾眾脅迫、言語恫嚇等手段，強索20萬元工作費。

    經該分局掌握情資，立即與清水分局等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察署指揮偵辦，蒐證期間發現該集團不斷變換據點難以掌控，歷經2個多月追緝鎖定，本月19日利用優勢警力拂曉出擊，在北屯區搗破集團據點，當場逮捕張姓主嫌及4名集團成員，查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機等證物。

    查緝過程中，警方還在據點內發現該集團幹部以「國有國法、家有家規」律定成員違反各項規定懲罰，藉此管理集團成員，洋洋洋灑灑列出7項家規守則，其中吃藥、偷窺、毀損體罰10次，說謊、沒禮貌、缺席5次，最重的是背骨，違反者體罰30次，且強調每個人必須遵守，切勿避重就輕，一旁還有用來體罰的戒尺。

    只是家規守則訂的再嚴格，但違法還是得接受法律制裁，訊後全案依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，分局長楊川表示，將持續掃蕩不法分子，展現打擊暴力犯罪決心，也秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，針對幫派暴力分子所衍生犯罪，全面嚴辦刨除。

    警方查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機等證物。（警方提供）

    警方查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機等證物。（警方提供）

    警方將張嫌等5人送辦。（警方提供）

    警方將張嫌等5人送辦。（警方提供）

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