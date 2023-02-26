中市新社商圈多處櫻花盛開 228連假買到好東西兼賞花

新社商圈多處櫻花盛開，民眾可前往逛逛。（市府提供）

2023/02/26 11:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕228連假到來，此時正逢櫻花盛開，中市經發局推薦民眾到台中新社區商圈來逛一逛，當地每年2、3月10萬株櫻花相繼綻放，不但可買到好東西還可以賞櫻。

經發局並指出，新社專營賞櫻商圈店家推薦「沐心泉休閒農場」、「櫻花鳥森林園區」等種植大量各類櫻花。

其中「沐心泉休閒農場」規劃賞櫻步道，目前園區內最多品種是桃紅八重櫻、粉紅香水櫻及粉紅富士櫻，粉紅繽紛宛如櫻花隧道，美不勝收。

「櫻花鳥森林」園區栽植大量各類櫻花，形成一片粉紅大地，店家還提供內租借日式浴衣，民眾可感受穿浴衣相映在櫻花下，彷彿來到日本，園區內也提供小火車、溜滑梯等設施，歡迎家長帶孩子來放電；提醒民眾，店家於櫻花季期間的入園時間、花況及營運票價等，可於出發前事先預約或關注官方消息。

經發局表示，新社商圈內也有許多公共區域種植櫻花，如新社區公所周邊的「櫻木花道」、興中街便利超商（7-11）對面、中和街大南坡及興社街皆有櫻花綻放蹤跡，另中93及95縣道因路廊狹小，請勿隨意停車駐足賞櫻，避免發生危險。

經發局說明，經發局輔導的新社商圈（新社區休閒農業導覽發展協會）辦公室前的中興嶺停車場櫻花也已綻放，且特別規劃於連假期間在中興嶺停車場辦理親子食農教育活動「當草莓碰上紅龜粿」，特別採集新社優雪種草莓結合紅龜粿台灣傳統文化，一同DIY體驗揉、包、印、蒸，製作季節限定口味的紅龜粿，現場還有親子棒球趣。

經發局指出，新社商圈近年積極拓展商圈活動吸引人潮，民眾可前往逛逛。

新社商圈有園區提供小火車體驗。（市府提供）

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