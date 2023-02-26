中市通用防疫計程車首位駕駛 林建廷同理心服務確診身障者

中市編組的通用防疫計程車首位駕駛林建廷，以同理心貼身服務行動不便確診者。（中市府提供）

2023/02/26 10:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續降溫，中央也逐步解封，但在嚴峻階段，中市交通局協助衛生局推出防疫計程車隊，其中更辛苦的是載確診的身障者及行動不便者的通用防疫計程車駕駛，首位投入的林建廷不但要穿戴完整的隔離衣，還要近距離協助民眾上下車，風險更高，坦言壓力不少，但仍同理心對待，十足抗疫英雄。

中市政府交通局在防疫之初，即陸續徵用適用身障防疫的通用計程車提早因應，依中央及台中市流行疫情指揮中心指示，自2020年3月起成立防疫車隊，從2021年7月起更陸續媒合適用於身障者搭乘，配置有輪椅區的通用計程車加入防疫車隊，駕駛通用無障礙計程車的林建廷，就是首位挺身而出，為民眾服務的愛心駕駛。

交通局長葉昭甫表示，疫情自2020年初開始在全球各地肆虐迄今已3年，因民間救護車量能不足，交通局在疫情初期即協助衛生局徵調使用防疫計程車隊，也服務近3年，他相當感謝這群為國家社會貢獻心力的防疫計程車駕駛。

林建廷表示，他在執勤時穿戴完整的隔離衣、頭套及手套，在過程中，要協助身心障礙者、年長者或行動不便民眾上下車，常需要貼身攙扶與協助民眾上下車，風險更大，坦承心理壓力不小。

但是，林建廷表示，所投入雖是高風險族群的載送服務，但有特別受過相關防疫衛生教育訓練，任務結束後都要確實完成清消工作，提供細緻、安全的無障礙運輸服務，讓每位搭乘的民眾安心、放心。

林建廷說，他以同理心對待搭車的確診民眾，他們與醫護人員同樣站到第一線幫忙，要做好最完善的防疫保護。

交通局指出，截至今年1月，台中市共有51輛通用計程車上線營運服務；另也針對快篩陽性、確診輕症或無症狀及須外出洗腎的民眾提供接送。

通用防疫計程車在駕駛座與乘客座之間裝有隔簾防護，設置有停放輪椅空間，也有輔助上下車裝置，可以透過輪椅升降台或活動式坡道，讓行動不便的朋友直接乘坐輪椅進到車內。

交通局提到，若中央疫情指揮中心解編，防疫車隊也將隨之解除徵用，通用防疫計程車也會回歸簽約車隊，持續投入台中市通用無障礙計程車隊服務。

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中市通用防疫計程車，駕駛林建廷穿戴完整的隔離衣，協助身服務行動不便確診者上下車。（中市府提供）

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