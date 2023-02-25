清水火車站跨站天橋工程延宕 居民盼早日開放通行

清水火車站跨站天橋預計今年3月中完工，今年5月前開放。 （記者張軒哲攝）

2023/02/25 21:08

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區新地標的「清水之眼」清水火車站跨站天橋工程，施工看板日期至今年1月9日，去年底是預估今年2月可完工啟用。但目前仍未完工，期待能早日通行的南社里地區民眾頗為失望，盼早日完工；市府指出，預計今年3月中完工，今年5月前開放。

清水火車站位置距離市街區較遠，尤其清水區公所週邊南社里一帶的居民，期待清水火車站跨站天橋能早日通行，節省繞路時間，南社里楊姓民眾說，都等了數十年，不差這幾個月時間，但希望後站停車空間能妥善規劃。

市議員楊典忠表示，清水跨站天橋公共工程告示牌寫1月9日完工，附近民眾看到工程還在施工，市府發布的新聞啟用通行的日期也一再延後，希望市府加強公共工程管理與執行力，才能增進市民的信賴。

台中市府建設局表示，目前已完成橫跨鐵路的主梁吊裝工程，工程已近尾聲，先前配合台鐵連續假期及選舉疏運旅客需暫停施工。另為顧及火車鐵道安全，僅能於夜間12時到凌晨4時斷電期間施工，預計今年3月中完工，辦理工程驗收、通行安全履勘及電梯安全檢查作業後，預計今年5月前開放。交通局也於跨站天橋旁規劃設置簡易停車場，目前工程招標中，預計今年上半年可完工啟用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法