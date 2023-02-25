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    7旬翁幫友匯24萬裝潢款？ 警銀驚覺：是詐騙！

    劉姓老翁收到穩賺不賠的飆股訊息想匯款，還稱是友人的裝潢款，所幸行員與員警及時阻詐。（警方提供）

    劉姓老翁收到穩賺不賠的飆股訊息想匯款，還稱是友人的裝潢款，所幸行員與員警及時阻詐。（警方提供）

    2023/02/25 20:14

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區76歲劉姓老翁，23日前往郵局欲匯款24萬元，面對行員關懷提問，稱是幫朋友匯房子的裝潢款，卻又說不出是哪個朋友，在員警勸說下，老翁坦言收到LINE陌生訊息，有高獲利之股票資訊，員警告知此為典型的「假投資、真詐騙」手法，老翁才恍然大悟，感激員警與行員幫忙守住積蓄。

    烏日警分局龍津派出所23日上午接獲龍津郵局來電告知，劉姓老翁欲匯款新台幣24萬元，詢問匯款原因又支吾其詞，神情有異狀疑遭詐騙，員警獲報後立即趕赴現場。老翁起初三緘其口，稱該款項為友人的裝潢款，在員警不斷勸告下，才坦承在LINE收到有高獲利之股票資訊的陌生訊息，要求匯款才能進行後續的交易程序。

    員警告知老翁，該詐騙手法係以高投報率誘使民眾投資下注，並在匯款後隨即失去聯絡，老翁一聽才驚覺差點落入詐騙陷阱。

    烏日警分局表示，詐騙集團看準民眾渴望致富的投機心理，透過各大社群平台及傳統簡訊散布「快速獲利」、「飆股推薦」、「保本方案」等投資訊息，引誘民眾詢問或加入群組，然這些都是經過包裝的「假投資真詐騙」態樣。提醒民眾投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢。

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