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    台中首例違反跟騷法判刑！猛追帥醫師5年 44歲熟女被判罰金2萬

    跟騷法去年6月上路，台中地院首宗判例，竟是一名44歲熟女猛追帥醫師5年，法院判處罰金2萬元。示意圖。（資料照，台中市警局提供）

    跟騷法去年6月上路，台中地院首宗判例，竟是一名44歲熟女猛追帥醫師5年，法院判處罰金2萬元。示意圖。（資料照，台中市警局提供）

    2023/02/25 15:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕「跟蹤騷擾防制法」去年6月施行，台中地方法院第一起判刑案例，竟是一名44歲林姓女子，對帥氣醫師猛烈追求長達5年，包括猛傳愛慕訊息，常到帥醫師工作的醫院觀察、盯梢、守候，帥醫師無可奈何，遲至去年6月1日跟騷法上路後，才向警方報案。

    警方蒐證發現林女從去年6月1至4日，連續到帥醫師工作地站崗4天，構成觸法要件，台中地方法院審理時，林女辯稱「我只是想跟醫師分享我的生活狀況，以及跟他講話」，法院認為她觸法，但考量她終能坦承，又無前科，依「跟蹤騷擾罪」判罰金2萬元。

    據指出，林女是在一家醫療院所短暫工作時認識帥醫師，儘管她已離職，仍對帥醫師展開熱烈追求，包括守候、傳訊息，帥醫師曾經告誡林女「妳的行為跟眼神讓我很不舒服」、「請妳以後不要再這樣做了」，然而卻不見林女停止，去年6月1日跟騷法上路之後，帥醫師隨即報警處理。

    警方蒐證發現，去年6月1日至4日，林女每天到帥醫師工作的醫院等他，但林女否認有違反跟蹤騷擾防制法的犯行，「我只是想跟醫師分享我的生活狀況，及跟他講話，我沒有要騷擾他，也沒有要對他做什麼」。

    台中地方法院認為，林女僅因對醫師有所愛慕，即逕訴諸侵擾方式，「歷時非短」，顯示林女的情緒管理與自我克制能力均有所不足，對醫師身心與生活造成相當損害，實非可取，但考量林女「犯後終能坦承犯行」，有悔悟之意，又無前科，依跟蹤騷擾罪，處罰金2萬元，可上訴。

    這是台中地院首宗依跟蹤騷擾防制法判刑案例，另有兩宗案例，則因雙方和解撤銷告訴，法院裁定不受理，其一是林姓男子愛慕大學的女同學，猛傳「我看到你臉書的圖片，我已經硬起來了」、「臭女人，不回答我的問題，是吧！」等不看入目的訊息；另一則是陳姓男子追求女同事被拒，他假冒第三方，傳訊息騷擾女同事，包括「妳跟我男朋友打炮不敢承認？」、「一夜情？忘了？」、「搞一夜情很厲害嗎？」、「我會傳給妳男友」。

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