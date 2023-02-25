為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    福壽山春櫻綻放 千櫻園品茗茶會風雅浪漫

    福壽山農場櫻花綻放，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    福壽山農場櫻花綻放，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    2023/02/25 14:47

    〔記者張軒哲／台中報導〕福壽山農場千櫻園櫻花近日進入盛開期，228連假首日吸引遊客賞花。中市和平區公所今日於千櫻園舉行品茗茶會，邀請通過梨山茶產地認證標章茶農與民眾一同坐在櫻花樹下品茗，一邊享受櫻吹雪，風雅浪漫。

    福壽山農場指出，每年都有許多茶農向和平區公所登記「梨山茶產地認證標章」為民眾做第一線的把關，避免混茶或非梨山茶產區而掛名梨山茶之情形。今年與和平區公所在台灣高海拔櫻花樹林，攜手推出品茗茶會，宣導梨山茶產地認證標章使用權利。

    和平區公所指出，去年冬茶獲准產地認證標章共有12家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。

    和平區長吳萬福表示，本次活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，特別規劃封茶藏富、品茗茶會活動，讓來到梨山的遊客不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

    台中市大里區陳姓女遊客說，跟好友專程到梨山賞櫻，第一天先到武陵農場，第二天到福壽山千櫻園，剛好參加櫻花樹下品茗茶會，寫下對未來的期許或祝福，封存2兩梨山茶，等待開封的時機成熟再與親友分享好茶，是難得的體驗。

    櫻花樹下品茗，吸引遊客與會。（記者張軒哲攝）

    櫻花樹下品茗，吸引遊客與會。（記者張軒哲攝）

    和平區公所舉行封茶藏富活動，推廣梨山茶。（記者張軒哲攝）

    和平區公所舉行封茶藏富活動，推廣梨山茶。（記者張軒哲攝）

    遊客參加櫻花樹下品茗活動。（記者張軒哲攝）

    遊客參加櫻花樹下品茗活動。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    福壽山農場500株梅樹 春節绽放迎賓
    2023/01/22 13:29

    福壽山農場500株梅樹 春節绽放迎賓
    福壽山農場國民賓館開放訂房 農曆年、228連假不到1分鐘搶光
    2023/01/10 10:53

    福壽山農場國民賓館開放訂房 農曆年、228連假不到1分鐘搶光

    建設到位！低基期房價海納外溢買盤
    卡位賞櫻！福壽山農場開放明年三月份訂房 20分鐘搶訂一空
    2021/12/01 10:58

    卡位賞櫻！福壽山農場開放明年三月份訂房 20分鐘搶訂一空
    夢幻又浪漫 福壽山農場千櫻園2月9日開放！
    2020/02/01 11:56

    夢幻又浪漫 福壽山農場千櫻園2月9日開放！
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播