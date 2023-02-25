福壽山春櫻綻放 千櫻園品茗茶會風雅浪漫

福壽山農場櫻花綻放，浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

2023/02/25 14:47

〔記者張軒哲／台中報導〕福壽山農場千櫻園櫻花近日進入盛開期，228連假首日吸引遊客賞花。中市和平區公所今日於千櫻園舉行品茗茶會，邀請通過梨山茶產地認證標章茶農與民眾一同坐在櫻花樹下品茗，一邊享受櫻吹雪，風雅浪漫。

福壽山農場指出，每年都有許多茶農向和平區公所登記「梨山茶產地認證標章」為民眾做第一線的把關，避免混茶或非梨山茶產區而掛名梨山茶之情形。今年與和平區公所在台灣高海拔櫻花樹林，攜手推出品茗茶會，宣導梨山茶產地認證標章使用權利。

和平區公所指出，去年冬茶獲准產地認證標章共有12家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。

和平區長吳萬福表示，本次活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，特別規劃封茶藏富、品茗茶會活動，讓來到梨山的遊客不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

台中市大里區陳姓女遊客說，跟好友專程到梨山賞櫻，第一天先到武陵農場，第二天到福壽山千櫻園，剛好參加櫻花樹下品茗茶會，寫下對未來的期許或祝福，封存2兩梨山茶，等待開封的時機成熟再與親友分享好茶，是難得的體驗。

櫻花樹下品茗，吸引遊客與會。（記者張軒哲攝）

和平區公所舉行封茶藏富活動，推廣梨山茶。（記者張軒哲攝）

遊客參加櫻花樹下品茗活動。（記者張軒哲攝）

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