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    台灣是行人地獄？盧秀燕：多是不守法、不禮讓

    台灣是行人地獄？盧秀燕：多是不守法、不禮讓。（圖：市府提供）

    台灣是行人地獄？盧秀燕：多是不守法、不禮讓。（圖：市府提供）

    2023/02/24 23:11

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕日前有外媒評台灣是「行人地獄」諷台灣交通，台中市長盧秀燕今主持道路交通安全督導會報時，有感而發指出，統計容易肇事十大路口肇事原因，大多為不守法、不禮讓，民眾對交通觀念不夠熟悉，她強調，台中市府未來將加強執法、宣導禮讓觀念，並指示交通、警察、建設等各系統加強預防教育工作。

    台中市今日下午召開道安會報，警察局針對「台中市酒駕事故防制檢討與策進作為」進行專案報告，指出市政府持續強化酒駕執法，規劃各項防制酒駕措拖與酒後駕車取締專案，去年相較於2021年，取締酒後駕車件數增加647件，成效六都第三名。

    盧秀燕指出，市府邀請老夥伴、前副市長陳子敬擔任委員，他過去在市府任職督導交通，相信對改善交通更有幫助；農曆年假期間，民眾返鄉過節、出遊多，加上市府及民間也舉辦許多節慶活動，台中做為中部重要交通節點，流動人口、車流多，感謝各局處協助維持交通，台中是全國第二大都市，交通繁忙，促請大家持續努力維護交通。

    她也指出，有外電報導台灣是行人地獄，統計容易肇事十大路口肇事原因，大多為不守法、不禮讓，民眾對交通觀念不夠熟悉，她肯定交通局持續進行公車、一般車稽查，未來市府將加強執法、宣導禮讓觀念，她並指示交通、警察、建設等各系統加強預防教育工作，預防比事後分析更重要，希望宣傳教育更活潑，讓民眾印象深刻，有警覺性，進而讓社會形成共識。

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