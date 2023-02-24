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    世界棒球經典賽將開打 買不到票看這個

    世界棒球經典賽將開打，中市設專區網站查得到戰績。（擷自市府專區網站）

    世界棒球經典賽將開打，中市設專區網站查得到戰績。（擷自市府專區網站）

    2023/02/24 21:48

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕世界棒球經典賽將在3月8日開打，台中推「世界棒球經典賽在台中」網站專區正式上線，民眾可查詢每日賽程，比賽期間也會即時更新各場次比賽成績，以及賽事相關新聞發布與公告等，邀民眾線上幫中華隊加油。

    台中市數位治理局指出，球迷引頸期待的「2023世界棒球經典賽（WBC）」熱身賽將於3月5日在台中洲際棒球場開打，分組預賽隨即於3月8日至12日盛大登場，為讓民眾快速了解賽事相關訊息，數位治理局全力整合賽事與各局處資訊，於市府官網首頁建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，民眾連結進專區首頁就能瀏覽賽事最新消息，包括參賽球隊、賽事訊息及新聞、熱身賽及A組預賽售票資訊、活動花絮精彩影音及活動寫真。

    另有食宿遊購訊息，包括主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮、特約商店等，以及主辦城市介紹、洲際棒球場介紹及交通停車資訊等單元內容。

    此外，也提供周遭交通管制、停車與接駁資訊、入場須知及散場後交通接駁、專屬賽事的住宿餐飲優惠及相關宣傳影片等資訊，提供民眾一站式即時上網查閱服務，歡迎民眾多加利用，更多詳情請至官網「2023世界棒球經典賽在台中」專區查詢。

    台中市府另指出，世界棒球經典賽在台中A組賽程，即將於3月8日至12日在台中市洲際棒球場熱鬧開打，中華隊官辦熱身賽也將在3月5日至六日晚間7點分別與中信兄弟、富邦悍將進行比賽，邀民眾一起為中華隊應援吶喊。

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