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    大坑每年遊客百萬人 遊客中心等中捷綠線

    大坑步道旅客眾多，登山步道假日人潮洶湧。（記者蔡淑媛攝）

    大坑步道旅客眾多，登山步道假日人潮洶湧。（記者蔡淑媛攝）

    2023/02/24 19:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中大坑風景區每年旅客二、三百萬，地方多年來要求設置大坑旅客服務中心，原計畫在經補庫停車場設置，後來納入捷運綠線延伸線場站開發，在站內保留旅服中心的服務空間，觀旅局表示將加快借問站開設，服務大坑遊客，協助有意願的商家向交通部觀光局提出申請，只要今年開放名額，將優先申請。

    觀旅局指出，原計畫於經補庫停車場設置大坑旅客服務中心，2年前已開始進行都市計畫變更相關作業，後來綠線延伸規劃於經補庫停車場旁設置捷運車站G1站，開發範圍與旅服中心計畫範圍重疊，決議經補庫停車場以捷運綠線延伸線場站開發為主，站內保留旅服中心的服務空間，健全旅客服務及交通服務機能。

    觀旅局指出，旅服中心是大型的建設計畫，面積大同時具備多種功能，經補庫停車場是當地難得符合條件的地點，現在配合綠線延伸場站開發，將先行開設借問站，附近適合的商家有意願，市府即能向交通部觀光局提出申請，審查後即可設立，較無場地、人力的限制性，短期不但能提供旅遊諮詢服務，更可以讓遊客體驗在地與人情味的貼心服務。

    觀旅局也說，目前大坑步道適當位置皆有設置公廁提供民眾使用，且每日派員定時清潔，提供民眾乾淨的如廁空間，其中大坑9、9-1及10號步道。

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