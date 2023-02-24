台中9旬婦忘了回家路 警化身柯南用「這招」助返家

盧姓老婦人外出拾荒，卻找不到回家的路。（警方提供）

2023/02/24 21:53

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區一名年近9旬的盧姓老婦人21日外出拾荒，卻找不到回家的路，遂至中興路一段附近民宅求助，經民眾報案後，員警透過老婦手中字條，上面不完整的住址，以Google街景圖供老婦辨識，成功協助老婦平安返家。

霧峰警分局成功派出所副所長王奕程、警員王啟仲21日下午2時50分許獲報有老婦迷路，到場了解時，盧姓婦人記不得自家確切地址，僅手握一張字條，但字條上的住址並不完整，員警便使用Google地圖查找霧峰區甲寅里區域，老婦人透過街景圖看到自家門口回收物認出住家位置，警方將老婦載送至家中巷口，老婦也頻向警方道謝。

霧峰分局長陳祥麟表示，分局為配合「內政部警政署推動社區警政再出發」推廣失智長者指紋建檔工作，若家屬有意願可備妥同意書及身心障礙手冊，安排時間至分局製作指紋卡等相關事宜，以增進長者走失尋獲之效能。

另外，家中長者若患有失智症、癡呆症等症狀，勿讓其單獨出門，並可讓長者攜帶寫有家屬聯繫方式的紙條或繡在衣服上，可讓民眾或警察協助聯繫家屬，若不慎走失時，則可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家。

盧姓老婦人身上只有一張字條，上面的住址並不完整。（警方提供）

警方利用字條線索，以Google街景圖供老婦辨識，成功找到老婦住家。（警方提供）

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