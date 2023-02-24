后里七星園區遭停止執行 中科強調廠商營運不受影響

環保團體跟后里農民呼籲不要再容許七星園區廠商持續營運。（后里區公館里長馮詠淮提供）

2023/02/24 18:32

〔記者張軒哲、吳柏軒／綜合報導〕中科三期后里七星農場開發案在2018年通過二階環評審查，但環保團體跟當地農民等認為相關報告書未評估排放物健康風險，且跟農地搶水等，提起訴訟，去年最高行政法院裁定二階環評應暫停執行，今日環保團體跟農民等人北上呼籲，環保署、中科管理局等應停止上訴，尊重司法判決，不要再容許七星園區廠商持續營運。

台中市后里區公館里長馮詠淮表示，后里是台中污染的重災區，火力電廠、煉鋼廠、焚化爐，各種的污染排放本來就已經夠嚴重，後來增加中科三期的開發案，當初建廠環團就提告，卻偷渡16年，目前已有十多家廠商進駐。

與中科三期纏訟多年的台中市后里區農業與環境保護協會會長廖明田、前理事長陳欽全、老農民許金水共同表示，中科三期環評處分第一次被法院撤銷，到今天已經16年。后里農民之所以堅持到今天，只為了守護土地、農業及水源。

中科管理局副局長施文芳表示，中科七星園區2006年通過環評後，園區開發及營運都符合相關規定，七星園區開發後環團提起多次訴訟，後來在法官勸諭下，中科管理局與原告達成和解，中科配合進行二階環評程序，並資助成立環境權保障基金會，終於在2018年通過二階環評審查，相關技術課題都經過非常嚴謹的審查，很遺憾這次原告還是有誤解又再度提起訴訟。至於今天原告要求園區停工的訴求，目前法院係裁定2018年的二階環評審查結論停止執行，並不包括園區開發許可，廠商營運不受影響。

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