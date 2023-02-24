民進黨爆林明溱縣府5年出國133次網站報告不公開 縣府：查詢無異常

南投縣政府指出，24日查詢計畫處公務出國報告資訊網，並未出現亂碼異常情形。（南投縣政府提供）

2023/02/24 17:11

〔記者張協昇／台中報導〕針對民進黨24日召開記者會，抨擊南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，從2014年擔任南投縣長任內到2020年1月疫情前，5年有多達133次出國紀錄，花費數千萬元公帑，但出國考察報告全不公開、都是亂碼。對此，縣府回應，公務出國經費，都是經過縣議會審議，不是縣長想出國就可以出國，至於上網查詢出國報告出現亂碼，今上計畫處網站查詢並無異常，惟仍請電腦廠商查明網站有無問題，避免在立委補選期間造成疑慮。

南投縣政府指出，經統計林明溱8年縣長任內，與林有關的公務出國次數僅有14筆，其中10次到中國，除了開拓南投農產品市場，出訪中國後，2017年還引進重慶銅梁火龍來台，連續3年到南投燈會表演，表演活動轟動全台，締造元宵節「北天燈、中火龍、南蜂炮」美譽，為南投帶可觀的觀光效益，一直到疫情發生，才告終止。

縣府強調，公務出國經費，都是經過縣議會審議，民意機關嚴格把關，不是縣長想出國就可以出國，回來後還要繳交出國報告，並PO上計畫處公務出國報告資訊網供公眾查閱，今上網查詢該資訊網並無出現亂碼異常情形，縣府正請電腦廠商查明，避免在立委補選期間造成疑慮。

南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，遭指從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，他及縣府人員5年出國破百趟，多達133次出訪紀錄，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑，圖為林明溱拜票情形。（林明溱競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法