為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    民進黨爆林明溱縣府5年出國133次網站報告不公開 縣府：查詢無異常

    南投縣政府指出，24日查詢計畫處公務出國報告資訊網，並未出現亂碼異常情形。（南投縣政府提供）

    南投縣政府指出，24日查詢計畫處公務出國報告資訊網，並未出現亂碼異常情形。（南投縣政府提供）

    2023/02/24 17:11

    〔記者張協昇／台中報導〕針對民進黨24日召開記者會，抨擊南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，從2014年擔任南投縣長任內到2020年1月疫情前，5年有多達133次出國紀錄，花費數千萬元公帑，但出國考察報告全不公開、都是亂碼。對此，縣府回應，公務出國經費，都是經過縣議會審議，不是縣長想出國就可以出國，至於上網查詢出國報告出現亂碼，今上計畫處網站查詢並無異常，惟仍請電腦廠商查明網站有無問題，避免在立委補選期間造成疑慮。

    南投縣政府指出，經統計林明溱8年縣長任內，與林有關的公務出國次數僅有14筆，其中10次到中國，除了開拓南投農產品市場，出訪中國後，2017年還引進重慶銅梁火龍來台，連續3年到南投燈會表演，表演活動轟動全台，締造元宵節「北天燈、中火龍、南蜂炮」美譽，為南投帶可觀的觀光效益，一直到疫情發生，才告終止。

    縣府強調，公務出國經費，都是經過縣議會審議，民意機關嚴格把關，不是縣長想出國就可以出國，回來後還要繳交出國報告，並PO上計畫處公務出國報告資訊網供公眾查閱，今上網查詢該資訊網並無出現亂碼異常情形，縣府正請電腦廠商查明，避免在立委補選期間造成疑慮。

    南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，遭指從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，他及縣府人員5年出國破百趟，多達133次出訪紀錄，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑，圖為林明溱拜票情形。（林明溱競選總部提供）

    南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，遭指從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，他及縣府人員5年出國破百趟，多達133次出訪紀錄，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑，圖為林明溱拜票情形。（林明溱競選總部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林明溱否認縣長任內變更地目蓋豪宅提告 沈夙峥召開記者會反擊
    2023/02/24 17:13

    林明溱否認縣長任內變更地目蓋豪宅提告 沈夙峥召開記者會反擊
    南投立委補選 朱立倫批「民進黨只會用奧步 不抹黑不會選」
    2023/02/24 16:25

    南投立委補選 朱立倫批「民進黨只會用奧步 不抹黑不會選」

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    林明溱稱赴中拚農產商機 林靜儀質疑：2016後銷中茶葉量減
    2023/02/24 14:44

    林明溱稱赴中拚農產商機 林靜儀質疑：2016後銷中茶葉量減
    被指政治獻金買豪宅 林明溱提告沈夙崢、黃彩玲
    2023/02/24 13:26

    被指政治獻金買豪宅 林明溱提告沈夙崢、黃彩玲
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播