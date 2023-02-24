一夜偷3次得款7萬元 囂張慣竊在土地公眼前爽數鈔票

呂姓慣竊跑到福德祠，在土地公面前爽數鈔票。（民眾提供）

2023/02/24 15:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕呂姓慣竊於本月21日凌晨2時許，搭乘計程車於台中市南屯區找偷竊對象，他先偷知名的網美餐廳，見得手現金太少，又闖入兩間展銷中心搜刮，得手共7萬多元，他自認收穫滿滿，興奮地跑到鄰近的土地公廟，在福德正神面前爽數鈔票，無視於土地公負有守護地方之責，諷刺的是，警方調監視器，很快辨識出他的身分，也很快於網咖抓到他，依竊盜罪函送法辦。

中市警局四分局調查，呂姓慣竊竊盜時間僅約2、3小時，他搭小黃於本月21日凌晨3時抵達五權西路與益豐路，沿五權西路步行尋找犯案目標，先鎖定知名「森林系網美餐廳」下手，發現門沒上鎖，他大方進入店內搜刮現金約1萬9000餘元，卻又自認得款太少，又到一家展銷中心，徒手扳開大門、翻箱倒櫃尋找值錢物品，得手4萬1000餘元現金；隨後又走到汽車展示中心門口，赤手空拳強行打開大門，得手1萬3000餘元。

收穫滿滿的呂男，連偷3次後，跑到鄰近土地公廟清點犯案所得，隨後搭乘計程車揚長而去，第四分局黎明派出所於當天上午6時、8時、9時，接獲上述3店家中心的報案。

警方發現呂男在土地公面前爽數贓款，大膽行徑令人瞠目結舌；諷刺的是，承辦員警一眼認出呂男身分，警察曾於執行臨檢勤務時盤查過他，當時員警還曾勸他不要犯法，另外，警方也知道他常藏匿於網咖的習性，4小時內循線於西屯區一家網咖緝獲呂嫌，查扣剩餘贓款7萬餘元，全案依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

呂姓慣竊於餐廳賣場內大肆搜刮。（民眾提供）

呂姓慣竊闖入汽車展售中心偷竊。（民眾提供）

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