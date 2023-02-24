爭取8縣市共同通勤月票 盧秀燕：減輕民眾經濟負擔

盧秀燕表示，爭取通勤月票擴大至中台灣區域治理平台8縣市，讓8縣市民眾減輕經濟負擔，並享有較好的串聯式服務。（記者林旻臻攝）

2023/02/24 14:00

〔記者林旻臻／台中報導〕針對行政院會拍板「中央促進公共運輸使用方案」，台中市長盧秀燕昨（23日）在行政院會中爭取通勤月票擴大至中台灣區域治理平台8縣市。她表示，月票方案與中央補助款等規劃，可能要到4月份才會成形，目前各生活圈與各縣市都忙著開會與設計方案，盼月票服務擴大至8縣市，也是中台灣區域治理平台成立重要目的之一。

盧秀燕與新竹縣長楊文科今日上午率隊到亞洲大學附屬現代美術館，參訪「蕭如松百年冥誕亞大紀念巡迴展」。盧秀燕受訪時表示，「中央促進公共運輸使用方案」為行政院長陳建仁上任後重要交通政策，也就是生活圈內各縣市通勤月票方案，此方案原來將中部地區定義為中、彰、投、苗，但中台灣區域治理平台已成立並納入8縣市（台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、嘉義市），其中台中、新竹都有科學園區，人才互相為用，不少民眾在兩地都有公司工廠，頻繁通勤。

盧秀燕說，她以前在立法院開會時，每天通勤到台北，常在高鐵、火車上碰到很多從台中、新竹往返上班的民眾，因此盼方案擴大到8縣市，部分費用由政府補助，中央、地方都出錢，讓8縣市民眾減輕經濟負擔，並享有較好的串聯式服務。

盧秀燕說明，昨天因其他7縣市無法列席行政院會，她代表發言希望月票方案擴大到8個縣市，獲得陳建仁及交通部長王國材首肯。另外，其他7縣市可能有更小的生活圈，因為地形、地貌關係，需轉換不同交通工具，她也拜託陳院長和王部長，若其他7縣市也向交通部提出希望有自己的生活圈，盼中央協助補助，很高興陳院長和王部長都非常爽快說會幫忙。

楊文科表示，感謝盧秀燕在行政院會提出將通勤月票列入中部8縣市，昨天下午台灣科學工業園區科學工業同業公會也舉辦「園、縣、市共好高峰會」，竹科管理局、新竹縣、新竹市、苗栗縣政府4單位皆出席，會中提到希望爭取桃竹竹苗園區通勤月票，為民眾爭取優惠，感謝盧秀燕在行政院會中登高一呼，節省許多溝通協調時間。

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