首宗國民法官案開庭！男13刀砍死同性友人 檢辯激辯

黃男的辯護律師相當華麗，左起依序是黃致豪、李宣毅與林陟爾。（記者張瑞楨攝）

2023/02/24 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣第一宗國民法官審理案，今年於台中地院召開準備程序庭，審理黃姓直銷業務員殺害施姓男同事一案，檢方指控黃男向施男表白情愫被拒而起殺機，依殺人罪起訴黃男，黃男否認殺人之意，辯稱「，我去他家不是為了殺他」，被告律師則與檢方有多次爭執，包括檢察官的起訴內容，描述雙方交往過程，辯方質疑會讓國民法官「預斷」，承審庭長預計下月3日再開第二次準備庭。

這宗殺人疑案，由電腦抽出庭長唐中興承審，死者施男、嫌疑人黃男（23歲），都是剛從東海大學畢業不久的年輕人，黃男還是法律系畢業，台中地檢署部分，由張凱傑、何建寬、黃芝瑋三位檢察官擔任公訴檢察官（下稱檢方）。

被告黃男律師陣容相當華麗，有知名的人權律師李宣毅，他曾接過洪仲丘案、擔任小燈泡命案的被害人律師，另一位律師黃致豪，曾經為捷運殺人案的鄭捷、華山分屍案兇手陳伯謙等重大刑案被告辯護，而有「魔鬼代言人」之稱，第三位律師林陟爾也於華山分屍案的民事賠償中，為兇手陳伯謙辯護。

至於國民法官部分，台中地方法院行政庭長李進清說，將於準備程序完成之後選出，庭長唐中興則說，選出過程不公開，將從500名單中選出150名候選國民法官，在篩選出6名國民法官與2名備位國民法官。

這場準備庭中，被告黃男精神狀況不佳，講話聲量小且模糊，律師解釋說，黃男服用看守所給的藥物，影響表達思維能力，他辯稱沒有殺人之意，是施男「嫌棄我有病，說氣我的話，叫我回去，教我不要再害人，我去他家不是要殺他，我很難過，難過大於生氣」。

檢方陳述起訴內容，立刻引來律師的質疑，檢方陳述說，黃男與被害人施男在校內打籃球認識，兩人畢業後成為直銷的上下線，黃男對施男產生情愫，但表白時被拒絕，黃男遂於去年10月19日，先買兩把牛肉料理刀，潛入施男租屋處，但施男當天沒回去，翌日（20日）晚間黃男又潛入，躲在廁所內，晚間8時許施男返回，雙方發生爭執。

檢方指出，黃男持刀「突刺」、「猛刺」砍刺施男至少13刀，切斷施男頸部靜脈與動脈，之後打電話報警自首。

律師卻認為，上述陳述違反國民法官法，讓國民法官有「預斷」（預設黃男殺人的想法），雙方認識過程都是案發一年前的事情，律師不爭執這段交往過程，但認為與此案無關。

檢方則反駁說，檢方認定的事實，都是從證據推論黃男的殺人犯意，這也是國民法官法所允許，日本亦有此司法制度，描述兩人交往過程，是推論黃男的犯罪動機，如果沒有這些清晰客觀描述，黃男就宛如「隨機殺人」，另外，持刀攻擊有很多方式，檢方如果含糊描述，可能導致被告防禦的困難。

雙方爭執部分，包括揮刀動機與是否有殺人犯意？是否失手？黃男精神狀況？自首能否減刑？律師主張應請黃男的諮商師與精神醫師出庭作證，並進行鑑定司法精神鑑定、司法量刑鑑定，檢方則說，不反對精神鑑定，但沒必要做司法量刑鑑定，國民法官要依刑事前科等資料判斷，沒有必要再透過第三者提供資料。

律師主張，卷宗應部分遮蔽（包括偵訊筆錄），避免鑑定的專家學者「預斷」，檢方則反駁說，從未見過遮掩資料，不讓鑑定人看的先例，針對上述爭執，庭長唐中興說，將由合議庭進一步裁定。

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