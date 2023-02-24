中市北區天祥街路段龜裂、高低不平 近期刨鋪、調平

陳文政與林寬仁指天祥街路段龜裂、高低不平。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/24 13:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區天祥街位於東成二街至旱溪西路路段，久未刨封，路面龜裂破損、高低不平、也會積水，加上近年鐵路高架，該路段車流大量增加，民眾憂心道路安全，市議員陳文政與建成里長林寬仁爭取道路改善，今天市府舉行施工說明會，預計投入186萬進行路面刨鋪、標線劃設、人手孔下地及調平作業。

陳文政指出，天祥街路寬僅19米，雖然不是大馬路，但地處北屯、北區、太平3處交界，多年來一直都是串連旱溪東西岸的重要道路之一，是兩岸居民通勤、就學的重要路徑。

陳文政說，近年鐵路高架完成後，地面交通更為方便，天祥街的車流也大幅增加，天祥街位於東成二街至旱溪西路近200公尺路段，路面出現破損外，部分路段也有路面下陷的狀況，讓臨近居民對交通安全感到憂心，這次在地方民眾多次陳情下與建成里長林寬仁積極向市府爭取相關預算，終獲得市府重視，盼來改善的契機。

陳文政、林寬仁與建設局養工處今天會同監造、施工廠商到現場舉行工程說明會，多位里民也都到場關心，養工處說明，預計投入186萬元，進行路面刨鋪、標線劃設、人手孔下地及調平作業，將依地方建議，最快3月下旬施工。

陳文政與林寬仁指天祥街路段龜裂、高低不平。（記者蔡淑媛攝）

建設局說明將進行路面刨鋪、標線劃設、人手孔下地及調平作業。（記者蔡淑媛翻攝）

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