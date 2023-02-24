豐原慈濟宮媽祖遶境起駕 增加神岡三里

豐原慈濟宮建廟三百年媽祖下鄉遶境起駕。（記者張軒哲攝）

2023/02/24 08:48

〔記者張軒哲／台中報導〕砰！砰！砰！在三聲起馬炮轟隆與哨角鑼鼓聲中，豐原慈濟宮媽祖鑾轎起駕，今日一早展開三天將再次起馬遶境鄉里活動，吸引大批信眾湧入廟東商圈，場面熱鬧。

慈濟宮建廟300年來為豐原地區居民信仰中心，主委陳誌鋒表示，慈濟宮媽祖自去年起連續三年將行遍豐原全境36里，引領明年的百年建醮大典隆盛序幕。

今年度媽祖下鄉行亦循跡葫蘆墩圳本圳及西汴幹線沿線西湳、大湳、豐圳、社皮、三村等里源水之旅，開啟建廟三百年媽祖下鄉迎接百年大醮心香之路。

今年度遶境路線將行經西北區大湳里、西湳里、豐圳里、社皮里及三村里等；特別的是今年度遶境路程更有溫度，有故事性，特別增加了神岡區豐洲、溪洲、神洲三個里；此路線緣起於市議員羅永珍在地方耆老及文史工作者的關心之下，延續豐原慈濟宮天上聖母與神岡區豐洲地區近百年歷史淵源，特別增加了更多遶境香燈腳參與盛會。

神岡區溪洲里里長王明洲及豐洲里里長王文松表示，數十年來，神岡地區豐洲、溪洲及神洲三里與豐原慈濟宮就有深深的情感脈絡，當地耆老記憶猶新於年少時就有在春節初三之日前來慈濟宮恭請天上聖母回到村落遶境祈福，熱情歡迎天上聖母賜福祈安；這三年來台灣因疫情所致無法舉辦遶境活動，遂於今年度適逢媽祖下鄉行之際，由該里地方仕紳及信眾熱情恭迎慈濟宮天上聖母聖駕祈安賜福。

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