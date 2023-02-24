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    男嬰命懸一線！ 「阿公級」警長油門催到底救援成功

    兩名婦人抱著男嬰，衝到春社派出所的值班台，哀求警察幫忙。（圖由春社所提供）

    兩名婦人抱著男嬰，衝到春社派出所的值班台，哀求警察幫忙。（圖由春社所提供）

    2023/02/24 08:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕兩名婦人於大前天抱著一名未滿1歲的男嬰，直衝台中市警察局第四分局春社派出所的值班台，哀求警察幫忙，春社所長邱量虔見男嬰昏迷，立刻請資深的「阿公級」巡佐連宏志駕駛警車，「油門催到底」，沿途鳴警笛火速駛向中市烏日林新醫院，讓原本10分鐘的路程縮短至5分鐘，男嬰也因即時送醫救治而保住一命。

    婦人當時緊張到難以言語，不斷重複「請警察幫幫忙救人」，邱量虔見男嬰雙眼緊閉，臉色慘白，四肢均無反應，研判男嬰狀況緊急，男嬰脫險之後，兩名婦人告訴警察整個過程。

    這兩名婦人是男嬰的阿嬤和姑姑，男嬰近期有感冒症狀，不料，餵食感冒藥後，男嬰卻活動力下降，四肢逐漸冰冷且意識不清，家屬見狀慌了手腳，人命關天時刻，想到離家最近的春社所求助。

    為爭取救命時效，邱量虔一刻不敢停歇，立即指派巡佐駕駛巡邏車，直奔醫院，期間在車上不斷安慰家屬，告知男嬰面相福氣會平安度過，穩定兩婦人的情緒，巡佐一路鳴警笛護送，行經該路段的人車亦紛紛避讓，在最短的時間內將男嬰送達醫院治療，員警聽聞男嬰就診後情況穩定、無生命危險，這才鬆了一口氣，家屬對於員警當機立斷協助就醫，感激不已。

    「阿公級」巡佐連宏志「油門催到底」，男嬰即時送達醫院急診室。（圖由春社所提供）

    「阿公級」巡佐連宏志「油門催到底」，男嬰即時送達醫院急診室。（圖由春社所提供）

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