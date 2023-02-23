骨科名醫林建中捲入收賄案 患者、同事震驚

國軍台中總醫院骨科主任林建中疑似收賄遭調查，消息傳出同事、患者都感到驚訝。（擷取自國軍台中總醫院官網）

2023/02/23 20:43

〔記者陳建志／台中報導〕國軍台中總醫院骨科部上校主任林建中，在醫院服務超過20年，專長是微創人工膝關節、髖關節置換，有許多患者慕名而來，甚至曾成功替高齡97歲的人瑞置換人工膝關節，同事表示他醫術佳，為人低調、隨和，和大家相處的不錯，對於涉貪捲入收賄案件，都覺得很驚訝。

據了解，林建中在國軍台中總醫院骨科服務已經超過20年，目前擔任國軍台中總醫院骨科部上校主任、中清分院副院長，同時也是國防醫學院骨科學系助理教授，最主要的專長是微創人工膝關節、髖關節置換，有許多患者都慕名而來，其他還有脊椎滑脫、椎間盤突出、坐骨神經壓迫、脊椎側彎及駝背矯正，以及複雜性外傷骨折處理等，因醫術佳患者相當多。

林建中去年11月還在臉書分享，自己當選了國防部優良軍醫，並由國防部副部長親自頒獎，在領獎的一刻，感到當軍人及醫師的雙重光榮，沒想到現在卻涉嫌收賄被調查。

醫院同事表示，林建中為人隨和、相當低調，不時有患者寫信感謝，對於家中被搜出2300萬現金，疑似涉貪收賄都覺得很驚訝，希望司法能儘速偵辦釐清。

一名4、5年前曾專程找林建中進行脊椎手術的康姓患者則表示，林建中為人相當實在、正直，對於患者也很親切，醫術更是沒話說，對於傳出這樣的消息覺得很震驚，希望司法能調查釐清。

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