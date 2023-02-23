台中女兒館耐震補強 增好好哺乳、運動空間

台中女兒館進行耐震補強，並新增舒適哺乳及擴大運動空間。（記者蔡淑媛攝）

2023/02/23 19:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台中女兒館」經過一年耐震補強工程，耗資700萬優化，新增「好好哺乳」和「好好運動」空間，並增設電梯、性別友善廁所，逐步落實性別及身障友善環境，台中市社會局指出，今年會以「提升女性經濟力」、「防治數位/網路性別暴力」為主題，持續提供活動方案。

台中市社會局長廖靜芝表示，女兒館所在館舍於1976年左右興建完工，為提供更舒適安全的場域，經評估需進行耐震補強工程，女兒館也藉機優化使用空間新增舒適哺乳空間，同時也擴大運動空間。

廖靜芝也說，耐震補強工程前1年，女兒館因獲選為衛生福利部社會及家庭署110年創新示範據點，才經過一番改造，當時採自然、簡約的無印風格，並邀請女孩共同參與改造，以貼近實際需求，融入女孩想像、創造力，增設攝影棚、錄音室，並重新定義各個好「女子」空間，讓館舍運用更加自由多元。

台中女兒館在2015年成立，以服務15至23歲青少女為主，多年來提供女孩性別意識培力、議題倡議、支持培力的空間，培養青少女自主意識與獨立精神，和追求夢想的行動力，經歷兩波空間改造，女兒館重新開幕後，將持續提供長期課程、例行性講座、展覽、活動等，也提供免費場地預約借用。

台中女兒館經過1年耐震補強工程後重新開館。（市府提供）

台中女兒館進行耐震補強，並新增舒適哺乳及擴大運動空間。（記者蔡淑媛攝）

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