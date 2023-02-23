才當選「優良軍醫」 骨科名醫林建中涉貪被搜出2300萬現金

官拜上校的林建中（右）去年獲得國防部的「優良軍醫」，他當時說，「在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」（翻攝自林建中臉書、資料照；本報合成）

2023/02/23 18:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署21日搜索國軍台中總醫院（舊稱803醫院），偵辦骨科主任醫師林建中涉嫌於採購醫療儀器收賄，妻子則涉嫌洗錢、隱匿贓款，檢方還在林建中住處查獲現金2300萬元及點鈔機1台。諷刺的是，官拜上校的林建中去年還獲得國防部「優良軍醫」，由國防部副部長親自頒獎，他當時說，「在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」

國軍台中總醫院今天發聲明說，已將林員調離現職，醫院秉持「依法行政、勿枉勿縱」立場，全力配合調查，以儘速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

而國軍台中總醫院官方網站原本有極豐富的林建中介紹，包括他為92歲長輩動手術的記錄，今天下午已經全數刪除。

台中地檢署檢察官馬鴻驊21日指揮廉政署等單位，搜索國軍台中總醫院、林建中住宅與廠商等17處，中檢指出，林建中於2019年到2020年辦理器材採購，涉嫌向1家廠商收賄，陳建中與廠商前董事長、前總經理共3人涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法等罪名。

中檢搜索時，在林建中住處查獲現金高達2300萬元，甚至還有點鈔機；妻子涉嫌洗錢、藏匿賄款黑錢，檢方裁定30萬元交保。至於林建中與廠商前董事長、前總經理3人，中檢以犯罪嫌疑重大，有串供等疑慮，向台中地院聲押，法官裁定各60萬、30萬與50萬元交保，中檢已經在今天提起抗告。

官拜上校的林建中（右）去年獲得國防部的「優良軍醫」，他當時說，「在這一刻，感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」（翻攝自林建中臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法