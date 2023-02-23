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    率台中立委見陳建仁 蔡其昌批盧秀燕：不願聽立委意見

    立法院副院長蔡其昌（中）23日率民進黨台中立委何欣純（左二）、張廖萬堅、莊競程（右一）及林靜儀（左一）與無黨籍立委黃國書（右二），拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取五大台中建設，期望中央全力支持。（記者鍾麗華攝）

    立法院副院長蔡其昌（中）23日率民進黨台中立委何欣純（左二）、張廖萬堅、莊競程（右一）及林靜儀（左一）與無黨籍立委黃國書（右二），拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取五大台中建設，期望中央全力支持。（記者鍾麗華攝）

    2023/02/23 19:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院副院長蔡其昌23日率民進黨台中立委何欣純、張廖萬堅、莊競程及林靜儀與無黨籍立委黃國書，拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取五大台中建設，期望中央全力支持，尤其希望捷運藍線能早日動工、通車。不過，他也抱怨台中市長盧秀燕不願意聽取中央民代意見，才想把立委意見直接轉達給中央，盼交通部直接與市政府溝通。

    蔡其昌表示，捷運藍線場站設置變更所延伸被質疑土地炒作、圖定特定人士議題，台中市府務必與市民解釋清楚，否則疑問永遠會存在。

    蔡其昌說，有關捷運藍線場站設置最後一站，因為盧市府與時任市長林佳龍時代選擇地點不同，他和林靜儀建議，將既有的港務大樓「共構處理」，將最後一站設在港務大樓，讓港務大樓成為台中港、台中海線的新地標，讓在中部設置風電的外資廠商有辦公室，讓中央部會包括農委會檢疫、經濟部商檢，及財政部關務，集中在一起，市民免於奔波。

    至於捷運綠線，蔡其昌指出，由於東彰化的都市計畫還沒定案，他們希望中央參考莊競程建議，將一邊延伸到彰化，另一邊延伸到北屯大坑，讓北屯做好的先行，彰化隨後再跟上。

    針對會展中心，蔡其昌指出，這一個地區中小企業很多，中央早已核定補助會展中心第二期，盧秀燕為了盈餘分配，遲未能興建，他們希望中央趕快跟台中市政府有共識，早日興建完成；東豐快速道路部分，希望中央全力支持第一標及第二標，讓台中山城的鄉親有一條安全快速回家的路，台中市政府也應要有效率發包，遙遙無期，也不是辦法。

    蔡其昌轉述，最後是學童的老舊教室、操場、廁所及學生活動中心還有操場，拜託中央支持台中的教育設施。而陳建仁會中也指示，「只要中央能夠做得到的，中央都會全力來幫忙。」

    立法院副院長蔡其昌（中）今天率台中市5位區域立委到行政院，拜會院長陳建仁、爭取台中地方建設。（記者田裕華攝）

    立法院副院長蔡其昌（中）今天率台中市5位區域立委到行政院，拜會院長陳建仁、爭取台中地方建設。（記者田裕華攝）

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