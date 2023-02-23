沒補習學測考出60滿級、59級 超強雙胞胎分享讀書祕訣

雙胞胎鄭恩琪（左）與鄭恩琳「天生一對」，從小同班感情默契絕佳。（記者蘇孟娟攝）

2023/02/23 18:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立文華高中雙胞胎姊妹花鄭恩琪、鄭恩琳不補習，多元表現優異，今學測成績出爐，姊姊鄭恩琪自然群考科60滿級分，妹妹鄭恩琳社會群也逼近滿級分、考科59級，兩人均想挑戰醫科，姊姊鄭恩琪長年飽受異位性皮膚炎所苦，深知醫學重要下想當醫生；妹妹鄭恩琳因喜歡接觸人，也想助人。

不補習卻考出絕佳成績，雙胞胎姊妹分享，找到自己的學弱點設法突破，精做筆記輔以刷題養手感，再加上早一點啟動複習進度，相信就能獲得收穫。

出生僅間隔一分鐘的雙胞胎姊妹鄭恩琪、鄭恩琳是「天生一對」，兩人從幼稚園到高中都同班，全天候相伴下培養出絕佳默契，即使不必特別提關鍵字，都能知道對方在想什麼；擅長數理的姊姊活潑大方，語感突出的妹妹溫和內斂，同就讀文華高中數理資優班的兩人更是彼此的最佳拍檔。

今天學測成績出爐，姊姊鄭恩琪自然群考科國、英、數A、自然4科，考到60滿級分，（她另跨考社會科也是15滿級，5科大滿貫75級分）；妹妹鄭恩琳社會群考科除國文14級分外，英、數B、社會科滿級分，共59級，她的自然群4科也考到57級分。

其中鄭恩琪從小飽受異位性皮膚炎所苦，學測首日因試場教室悶熱，讓她皮膚炎發作難耐，靠毅力堅持到底，仍考出滿級分佳績；因為自己的健康經驗，鄭恩琪立志挑戰醫科；妹妹鄭恩琳因喜愛與人接觸，也想挑醫科。

雙胞胎姊妹高中3年均沒有補習，兩人分享讀書心法要找出弱點並趁早補足，鄭恩琪國文作文弱，找歷屆學測或模擬考作文題目，高一起兩週寫一篇作文，到高三調整為每週寫二篇，磨出文字能力；鄭恩琳則是數學較弱，她也從「苦練」磨出數學能力，同份題目反覆寫3遍、4遍，練習到理解為止；兩人還推崇「刷題」有助幫助理解及維持手感。

另外，兩人也建議一定要做「精作筆記」，鄭恩琪強調，上課要全神貫注，她不做筆記，是整個讀完後才做「複習筆記」，藉此檢視自己讀得夠不夠熟；鄭恩琳則是做筆記時會寫出解題步驟與思路，檢視相關概念是否有讀懂。

雙胞胎更以過來人的經驗分享高中考學測已是既定目標，只要早一點啟動複習進度，時間絕對足夠，她們從高二下學期開始讓自己進入學測準戰狀態，開始複習計畫，只要按自己的步調及學校的進度，一定會有收穫。

文華高中超強雙胞胎鄭恩琪（右二）、鄭恩琳，學測拚到佳績。（記者蘇孟娟攝）

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