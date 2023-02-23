學測今年自然科變難 中一中自然群滿級分人數逆勢成長

學測成績公佈，台中女中今年學測表現優異。（台中女中提供）

2023/02/23 17:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測成績今出爐，台中一中指出，今年因自然科難度提高，國英成績也普遍有下滑，今年全國考生國文、英文、數A、自然等4科滿級分人數由去年114人下降至103人，但中一中今年自然群（國英自數Ａ）4科60分滿級分人數逆勢到7人；中女中則自然群及社會群科各有1人4科60滿級分，兩校均將加強下一階段學生申請入學輔導助攻學生錄取理想志願。

台中一中指出，今日學測成績公佈，結果學生各科包括國、英、數A、數B、社會、自然等6科的全校均標均成功達到全國頂標。

中一中指出，今年學測考科因自然科難度提高，加上國文、英文科成績也普遍下滑，全國自然群考科（國英數A自）滿級分人數由去年114人下降至103人，但一中有7人滿級分，比去年增3人；更有一名學生國文、英文、數A、自然、社會五科大滿貫滿級分；此外，中一中另有一人跨考社會科，國英數A社4科60滿級分。

至於台中女中則是自然群及社會群科各有1人4科50滿級分；包括一中及女中強調，下一階段將積極輔導學生準備申請入學。

台中一中將邀請家長、業界、學者協助模擬面試、教師指導表達力增能、輔導學習歷程檔案自述撰寫、多元表現綜整心得準備、學長姐申請經驗分享等，讓學生適性發展，錄取理想志願。

此外，中女中自然群滿分學生徐心韵參加今年國際科展也以「自製模型模擬地震對地球自轉速率變化之探討」榮獲國家地理獎項，她分享準備心法是，按部就班地照著計畫和學校老師的安排複習準備，雖然在準備學測的同時還要參加國際科展，但是仍要求自己盡量達成複習計畫。

也考社會群滿級分的林姿聿分享備戰學測最大的挑戰是兼顧學測複習與高三課程進度，常會有顧此失彼感，壓力大、情緒也較不穩，她會利用假日和家人一起運動，藉此穩定心情，釋放壓力，讓她能堅持到最後，她因對疾病治療中藥物的運用與背後的機制感興趣，想讀藥學系。

此外，中女中儀隊隊員洪彥羚則在繁重的社團幹部工作下，仍考出59級分，她分享迎戰學測要維持身體素質與心緒平衡，儀隊的訓練除讓她有良好體力能支撐外，她另會維持規律運動放鬆；數學是她的弱科，她就預留晚上或假日完整的時段來算數學，透過擴大練習次數與題數提升作答能力。

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