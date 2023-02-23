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    正妹變蛇頭！連閨密也騙去柬埔寨 求救簡訊曝光

    吳姓女子長相清秀可人，沒想到竟是女蛇頭。（民眾提供）

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    2023/02/23 16:50

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    〔記者許國楨／台中報導〕台中市26歲吳姓女子長相清秀可人，沒想到竟是女蛇頭，勾結柬埔寨不法集團，以高薪或招待旅遊利誘台人至柬國賣淫、詐騙，甚至連閨密都騙，去年9月回國時被逮，羈押4個月後被檢方起訴，警方從吳女手機內還驚見一堆凌虐影片，除灌水外甚至脅迫被害男子穿著女用性感內衣綁椅虐打，行徑殘忍。

    台中市刑大偵六隊表示，吳女原本在台從事酒店經紀，卻結合犯罪集團在柬埔寨境內經營詐欺集團、酒店性交易等多元化不法行業，透過臉書、IG等發布「高薪」、「酒店服務」訊息，吸引不特定女子前往柬埔寨酒店陪酒工作，實際卻是在被害女子入境後，隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，並於女子反悔不願意繼續陪酒工作後，轉賣到特定會館強迫賣淫。

    另外吳女也以「招待旅遊」方式，誘騙被害人出境到柬埔寨，強扣護照、沒收手機並私行拘禁，以此強迫被害人從事「假投資」電信詐欺，一名被害男子因拒不妥協，竟被逼迫穿上女用性感內衣，手腳綁在椅子上，百般羞辱、凌虐，還有被害人綁在椅上傾倒後，以毛巾蒙臉灌水，手段相當殘暴、無良。

    其中甚至有一名被害人竟是吳姓女蛇頭的閨密，被騙到柬國旅遊後就扣護照軟禁，當時求救訊息也曝光，閨密無奈地說「這裡的警察跟狗屁一樣，一邊園區有打死人，隨便塞錢，說憲兵打的就沒事」，「我現在怕得要死，要我做虛擬貨幣騙外國人，我死都不做，怎麼辦……」。

    經查，女蛇頭去年經手的豬仔，就多達20多名台灣人到柬埔寨，一入境隨即以辦理簽證為由，強行扣押護照並要求簽署工作契約，有人玩了幾天後發現被關在飯店內出不了門，或是介紹的工作和原本不同，但求助無門，目前約有8人未返台；而吳女去年被依人口販運防制法及刑法買賣人口等罪送辦，羈押4個月，目前已被檢方起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    吳女誘騙台人到柬國。（民眾提供）

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    吳女連閨密都不放過，求救簡訊曝光。（民眾提供）

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