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    首頁　>　臺中市

    國軍台中總醫院骨科主任林建中涉收賄 住處搜出2300萬現金和點鈔機

    台中地檢署與廉政署前天搜索國軍台中總醫院，偵辦骨科主任林建中涉嫌貪污案。（資料照）

    台中地檢署與廉政署前天搜索國軍台中總醫院，偵辦骨科主任林建中涉嫌貪污案。（資料照）

    2023/02/23 15:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於本月21日搜索國軍台中總醫院（舊稱803醫院），偵辦該院骨科主任醫師林建中，涉嫌於採購醫療儀器時收賄，檢警與廉政署人員還在林建中住處查獲2300萬元現金與點鈔機，「醫師娘」則涉嫌洗錢、藏匿髒錢，檢方傳喚林建中與廠商22人，以涉嫌貪污等罪名向法院聲請羈押林建中與廠商3人，台中地方法院卻裁定交保，台中地檢署今提抗告。

    中檢指出，檢察官馬鴻驊於本月21日，指揮廉政署、警政署保安警察第四總隊等單位搜索國軍台中總醫院、林建中住宅與廠商等17處，偵辦林建中於2019年至2020年，辦理該醫院的器材採購，涉嫌向一家廠商收賄，包括陳建中與廠商前董事長、前總經理共3人，涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法等罪名。

    林建中60萬交保 檢方提抗告

    中檢搜索時，於林建中的住處，查獲來源不明現金高達2300萬元，甚至還有點鈔機，且林建中之妻涉嫌洗錢、藏匿賄款黑錢，檢方裁定30萬元交保，至於林建中與廠商前董事長、前總經理3人，中檢以犯罪嫌疑重大，有串供等疑慮，向台中地院聲押，但法官裁定各60萬、30萬與50萬元交保，中檢已經在今天提起抗告。

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