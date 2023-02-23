台中清水高中弱勢生3年未補習 學測可望錄取台大

蘇奕泓（左）與王威喆家境困窘，奮發向上，學測成績表現亮眼。（記者張軒哲攝）

2023/02/23 16:27

〔記者張軒哲／台中報導〕大學學測成績揭曉，中市清水高中高三數理班蘇奕泓出身低收家庭，捨中一中讀清中，高中3年沒有補習，靠自己努力學習，校內排名前2%，這次學測國文考出滿級分、英文及自然也有14級分的表現、數A和數B前標，可望錄取台大。另一名王威喆，也來自低收家庭，3年亦沒補習，這次學測數學A考出11級分、數B考出13級分，將挑選喜愛的國立大學就讀。

蘇奕泓來自單親家庭，跟父親相依為命，他鹿寮國中畢業時，國中教育會考成績可錄取台中一中，因考量家境不寬裕，就近讀清水高中，高中3年從沒補習，靠自己認真溫書，學業名列前茅，這次學測國文考出滿級分、英文及自然也有14級分的表現、數A和數B也有全國前標的水準。蘇奕泓說，除了上課認真聽講外，善用課餘零碎時間複習課業，留校參加學校晚自習。學校師長表示，奕泓晚自習相當專注，幾次走過他身旁，他都不受影響，仍然專注在解題或複習上。

由於家境清寒，蘇奕泓無法補習英文，他分享觀看YOUTUBE頻道中有關科技、科學介紹的英文影片，訓練英文聽力，也吸收自己感興趣的新知。這次學測成績可望錄取台大。蘇奕泓說，他喜歡海洋，希望未來能投入航海領域，目標想就讀輪機工程系。

王威喆清泉國中畢業，因家境不佳，3年亦沒補習，他強調自己勤奮學習及上課專注聽講，這次學測數學A考出11級分、數B考出13級分，達頂標水準。他說自己放學後跟同學約在學校圖書館晚自習切磋學業，希望就讀國立大學化學或材料學系，擔任研發人員。

清水高中校長蕭建華表示，兩位學生家庭經濟困頓，為了讓他們免於利用假日打工，協助為他們爭取校內外各項獎助學金，讓他們能安心向學。

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