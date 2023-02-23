為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    最壞示範！不爽騎車載小孩闖紅燈被按喇叭 竟半路攔車理論

    台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，因不滿翁姓騎士按喇叭，在下一個路口攔車理論，警方表示將依法開罰。（記者陳建志翻攝）

    台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，因不滿翁姓騎士按喇叭，在下一個路口攔車理論，警方表示將依法開罰。（記者陳建志翻攝）

    2023/02/23 16:06

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名吳姓男子（39歲）騎機車載小孩由太平路往中興路方向行駛，行經一處路口時闖紅燈，此時翁姓騎士綠燈左轉，按喇叭示意吳男闖紅燈違規，吳男不爽被按喇叭，騎車從後追上並攔車理論，警方獲報趕到，將兩人帶回派出所，將對吳男闖紅燈和行駛中攔車於車道的行為開罰。

    這名吳姓男子（39歲）今天上午10點26分左右，騎機車載小孩沿太平區太平路往中興路方向行駛，行經太平路與太平十七街口時闖紅燈，此時翁姓騎士（32歲）從太平十七街出來想左轉太平路，見吳男違規按喇叭示意，接著往前騎到太平路與太平十九街口因紅燈停下來。

    吳男不滿翁男按喇叭，騎到翁男的前方停下來和他理論，翁男表示因見對方闖紅燈認為很危險，才按鳴喇叭提醒，翁男並打電話報案，警方到場後將兩人帶回派出所處理。

    經帶回派出所後，吳男對於闖紅燈的行為向翁男表示歉意，不過違規是事實。太平分局警方表示，針對吳男違反道路交通管理處罰條例第53條1項「闖紅燈」及第43條第1項第4款「車輛於行駛中任意驟然減速或停於車道等」部分，依法製單舉發。呼籲民眾如遇到行車糾紛，應冷靜及理性應對，並報警處理，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸。

    台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，翁姓騎士按喇叭示意違規，引發吳男的不滿。（記者陳建志翻攝）

    台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，翁姓騎士按喇叭示意違規，引發吳男的不滿。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    向違規宣戰！毒駕闖紅燈造成年輕員警殉職 彰警展開3天大執法
    2023/01/24 11:07

    向違規宣戰！毒駕闖紅燈造成年輕員警殉職 彰警展開3天大執法
    路人驚呆！ 汽車駕駛30秒內闖紅燈、快車道倒車
    2022/10/19 14:19

    路人驚呆！ 汽車駕駛30秒內闖紅燈、快車道倒車

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    借錢繳酒駕罰金又喝 三度酒駕男：欲哭無淚
    2018/02/07 11:32

    借錢繳酒駕罰金又喝 三度酒駕男：欲哭無淚
    取締闖紅燈拿不出「光明正大」執法證據 法官撤銷罰單
    2017/03/17 22:57

    取締闖紅燈拿不出「光明正大」執法證據 法官撤銷罰單
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播