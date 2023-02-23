最壞示範！不爽騎車載小孩闖紅燈被按喇叭 竟半路攔車理論

台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，因不滿翁姓騎士按喇叭，在下一個路口攔車理論，警方表示將依法開罰。（記者陳建志翻攝）

2023/02/23 16:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名吳姓男子（39歲）騎機車載小孩由太平路往中興路方向行駛，行經一處路口時闖紅燈，此時翁姓騎士綠燈左轉，按喇叭示意吳男闖紅燈違規，吳男不爽被按喇叭，騎車從後追上並攔車理論，警方獲報趕到，將兩人帶回派出所，將對吳男闖紅燈和行駛中攔車於車道的行為開罰。

這名吳姓男子（39歲）今天上午10點26分左右，騎機車載小孩沿太平區太平路往中興路方向行駛，行經太平路與太平十七街口時闖紅燈，此時翁姓騎士（32歲）從太平十七街出來想左轉太平路，見吳男違規按喇叭示意，接著往前騎到太平路與太平十九街口因紅燈停下來。

吳男不滿翁男按喇叭，騎到翁男的前方停下來和他理論，翁男表示因見對方闖紅燈認為很危險，才按鳴喇叭提醒，翁男並打電話報案，警方到場後將兩人帶回派出所處理。

經帶回派出所後，吳男對於闖紅燈的行為向翁男表示歉意，不過違規是事實。太平分局警方表示，針對吳男違反道路交通管理處罰條例第53條1項「闖紅燈」及第43條第1項第4款「車輛於行駛中任意驟然減速或停於車道等」部分，依法製單舉發。呼籲民眾如遇到行車糾紛，應冷靜及理性應對，並報警處理，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸。

台中一名吳姓男子載小孩闖紅燈，翁姓騎士按喇叭示意違規，引發吳男的不滿。（記者陳建志翻攝）

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