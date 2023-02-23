「女人蛇」誘騙台女到柬埔寨賣淫搞詐欺 連「學妹」都不放過

吳姓「女人蛇」涉嫌誘騙台灣女子到柬埔寨賣淫或從事詐欺，連「學妹」都不放過，台中地檢署已經起訴。（圖由彰化地檢署提供）

2023/02/23 15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣去年發生年輕人被拐騙到柬埔寨，淪為割器官、賣淫、從事詐欺的「豬仔」，警方逮捕吳姓女人蛇，台中地檢署偵查發現，吳女先以「經紀人」之名，在台灣物色年輕女子到柬埔寨陪酒或旅遊，再把這些「女豬仔」，用美金2萬、3萬多元不等價格，賣給應召集團賣淫，或賣給詐欺集團，甚至連自己的學妹都不放過，吳女雖否認犯行，但檢方認為被害人指證歷歷，依加重買賣人口等罪名起訴。

起訴書指出，吳女（26歲）於去年（2022年）4月24日，與綽號「葉子」的葉姓女子，招募花名米可、柔柔、沐沐、糖心、湘湘等台灣女子，一同到柬埔寨的「自由女神」酒店陪酒，吳女是經紀人，數天之後，因為葉女犯錯而不能管理酒女，遂由吳女取而代之，當起媽媽桑（或稱大班），並與綽號胖哥、皓宇、小冷等年籍不詳惡徒，組成犯罪集團。

其中，米可因母親生病，不想繼續於柬埔寨陪酒，吳女等人將米可的護照取走，還將米可賣到從事性交易的「伯萊會館」（金額不詳）賣淫，米可趁會館人員不注意時逃離，向柬埔寨當地人求救返台。

另外，沐沐於陪酒時，「自由女神」生意差，吳女等人以「幫忙轉換工作」為藉口，將沐沐以美金2萬元，賣到「銀河園區」的詐欺集團，之後又因「銀河園區」解散，吳女再以美金3萬9000元將沐沐轉賣給「伯萊園區」詐欺集團。

更惡劣的是，吳女還以招待旅遊為名，把國中學妹騙到柬埔寨，還直接派人把學妹，從柬埔寨的機場，直接載到「自由女神」酒店，以美金3000元把學妹賣給詐欺集團，學妹不從，被詐欺集團拘禁，學妹雖曾透過管道向柬埔寨警察求助，但「柬埔寨警方處理不善」（疑似勾結），吳女等人得知後，將學妹押走毆打拘禁，學妹的家人聯繫不到人，向台灣警方報案，吳女又逼簽20萬元台幣本票後，才同意學妹於去年6月29日返台。

吳女於偵訊時，坦承在自由女神酒店擔任「經紀人」，但否認參與犯罪組織、人口販運等罪行，不過，證人（學妹、沐沐等被害人）都指證歷歷，另外，吳女的手機內，還有被害人被毆打的錄影畫面，以及吳女與共犯傳訊息的記錄，認定她有上述不法行為，依觸犯意圖使人性交行為之買賣人口罪（加重買賣人口罪）、以詐術使人出國罪起訴。

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