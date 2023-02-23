核二廠將除役 盧秀燕︰經濟部允電力調度維持中火現有燃煤量

核二廠3月中除役，中市長盧秀燕表示擔心中火再增加燃煤，經濟部允諾未來電力調度，仍維持現今中火燃煤量。（市府提供）

2023/02/23 13:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕核二廠2號機3月中除役，台中市長盧秀燕表示，經濟部表示要以德基水庫的水力來補足，盧秀燕請行政院要注意，不能為了放水發電而導致缺水，也擔心中火增加燃煤，再度污染中部空氣，盧秀燕代轉經濟部長王美花的說法，中火一年燃煤數維持1年1200萬噸的現狀。

行政院今天召開院會，市長盧秀燕今天表示，核二廠2號機3月中要除役，要停止發電，所造成的缺電，經濟部表示會調度水力發電，主要是以中部為主，就是德基水庫的水力發電。

她在現場提醒中央，要注意水庫庫容及中部水源的情形，如果水情不好或者是庫容不夠硬要水力發電，可能造成水源的浪費或者放流掉，電力夠了可能造成缺水。

此外，核二廠除役後電力可能不夠，她在院會中提出擔憂，可能造成中火燃煤發電的增加，這樣可能擴大空氣污染，過去好不容易讓中火減煤發電。

她強調，過去2至3年來，市府讓中火每年減少300萬噸的燃煤，空氣才改革進步，擔心因核二廠除役後的缺電，要以中火增加燃煤發電來補足，將會擴大污染，但她很高興經濟部長王美花正面的回應。

盧秀燕轉述王美花的談話，指在自己上任市長之前中火一年發電的燃煤是1500萬噸，這2年已減到平均1200萬噸左右，少了300萬噸燃煤數量，未來在電力調度會維持1200萬噸不會增加。

盧秀燕表示，空氣治理不容易，不能用中部的肺來補助差異，她非常感謝王美花部長的承諾，也希望經濟部說到做到。

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